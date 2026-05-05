أزمة جديدة في ريال مدريد والوضع بين اللاعبين على وشك الانفجار



مدريد (د ب أ)



ازدادت المشاكل داخل نادي ريال مدريد في ظل الأنباء السلبية التي تتصدر عناوين وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة، ولا يتعلق الأمر فقط بخروج الفريق خالي الوفاض على مستوى البطولات هذا الموسم، لكن يبدو أيضاً أن غرفة خلع الملابس باتت على وشك الانفجار، في ظل تقارير تشير إلى مشاكل داخل غرفة اللاعبين بشكل متلاحق.

ودخل لاعبون أمثال داني كارفاخال، وراؤول أسينسيو، وألفارو كاريراس في مشاكل مع المدير الفني ألفارو أربيلوا.

وفي الوقت نفسه أشار تقرير سابق إلى تورط الفرنسي كيليان مبابي مهاجم الفريق في مشادة كلامية حادة مع أحد أعضاء الطاقم الفني للفريق، ووفقا لصحيفة «ذا أثليتك»، فإن الألماني أنطونيو روديجر المدافع المخضرم في صفوف ريال مدريد، قد ضلع هو الآخر في مشادة خلال التدريبات، مع أحد أفراد الفريق خلال شهر أبريل.

ووفقاً للتقرير، فإن الواقعة بالكامل كانت بتحريض من المدافع الألماني، ما أدى إلى مشادة كلامية حادة في مقر التدريبات الشهر الماضي.

رغم ذلك فإنه روديجر «33 عاماً» يقول إنه اعتذر لاحقاً عما فعله، بل ودعا زملائه في الفريق وعائلاتهم لتناول الغداء لتهدئة الأمور داخل غرفة الملابس.

وفي الوقت نفسه، أفاد تقرير آخر من إذاعة «أوندا سيرو» أن اللاعب الآخر المتورط في هذا الشجار الحاد مع روديجر هو ألفارو كاريراس، وبحسب التقرير، قام روديجر بصفع المدافع الأيسر الإسباني في غرفة الملابس، ويُقال إن الحادثة وقعت في وقت ما بين مباراتي ريال مدريد ضد ألافيس وريال بيتيس.