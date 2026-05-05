تعادل عجمان والجزيرة يشعل صراع «المركز الثالث»



معتصم عبدالله (عجمان)

فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على مواجهة عجمان وضيفه الجزيرة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد راشد بن سعيد، في افتتاح الجولة 24 من «دوري أدنوك للمحترفين»، ورفع «البرتقالي» رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، فيما وصل الجزيرة إلى 41 نقطة في المركز الثالث، ليبقى مهدداً بفقدان موقعه، في ظل الملاحقة المباشرة من الوصل والوحدة اللذين يملكان 39 نقطة، قبل مواجهتهما المرتقبة غداً الأربعاء.

وافتتح عجمان التسجيل عبر البرازيلي المقيم فيكتور هنريقو في الدقيقة 32، بعدما استثمر تمريرة متقنة من سعد الهداني من الجهة اليمنى، لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين، وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، أدرك الجزيرة التعادل عن طريق المصري محمد النني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وفي الشوط الثاني، ألغى الحكم يحيى الملا ركلة جزاء للجزيرة في الدقيقة 65 بعد العودة إلى تقنية الفيديو، بداعي التسلل، لتبقى النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية.

وشهدت المباراة لفتة مميزة، حيث ارتدى لاعبو الجزيرة قمصاناً تحمل شعار «اصنع في الإمارات»، تزامناً مع انطلاق النسخة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات»، التي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مركز «أدنيك» أبوظبي، بمشاركة واسعة من الجهات الصناعية، في حدث يعكس تطور القطاع الصناعي الوطني.