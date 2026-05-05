الثلاثاء 5 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تعادل عجمان والجزيرة يشعل صراع «المركز الثالث»

تعادل عجمان والجزيرة يشعل صراع «المركز الثالث»
5 مايو 2026 20:25

 
معتصم عبدالله (عجمان)
فرض التعادل الإيجابي 1-1 نفسه على مواجهة عجمان وضيفه الجزيرة، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على استاد راشد بن سعيد، في افتتاح الجولة 24 من «دوري أدنوك للمحترفين»، ورفع «البرتقالي» رصيده إلى 28 نقطة في المركز السابع، فيما وصل الجزيرة إلى 41 نقطة في المركز الثالث، ليبقى مهدداً بفقدان موقعه، في ظل الملاحقة المباشرة من الوصل والوحدة اللذين يملكان 39 نقطة، قبل مواجهتهما المرتقبة غداً الأربعاء.
وافتتح عجمان التسجيل عبر البرازيلي المقيم فيكتور هنريقو في الدقيقة 32، بعدما استثمر تمريرة متقنة من سعد الهداني من الجهة اليمنى، لينهي أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين، وقبل صافرة نهاية الشوط الأول، أدرك الجزيرة التعادل عن طريق المصري محمد النني في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.
وفي الشوط الثاني، ألغى الحكم يحيى الملا ركلة جزاء للجزيرة في الدقيقة 65 بعد العودة إلى تقنية الفيديو، بداعي التسلل، لتبقى النتيجة على حالها حتى صافرة النهاية.
وشهدت المباراة لفتة مميزة، حيث ارتدى لاعبو الجزيرة قمصاناً تحمل شعار «اصنع في الإمارات»، تزامناً مع انطلاق النسخة الخامسة من منصة «اصنع في الإمارات»، التي تستضيفها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في مركز «أدنيك» أبوظبي، بمشاركة واسعة من الجهات الصناعية، في حدث يعكس تطور القطاع الصناعي الوطني.

أخبار ذات صلة
إيفيتش: التركيز على الهدف سلاحنا لعبور الشارقة
قمة الحسم في الشارقة.. العين على بُعد خطوة من المجد
فريق عجمان
دوري أدنوك للمحترفين
فريق الجزيرة
دورينا
آخر الأخبار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس حكومة إقليم كردستان العراق أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد الإمارات
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من رئيس حكومة إقليم كردستان العراق أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد الإمارات
اليوم 20:17
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من الرئيس المصري أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد الإمارات
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من الرئيس المصري أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد الإمارات
اليوم 17:36
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من ملك الأردن أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف الإمارات
علوم الدار
رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من ملك الأردن أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تستهدف الإمارات
اليوم 17:15
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: على إيران أن "ترفع الراية البيضاء"
اليوم 20:45
أندريه سيبيها وزير الخارجية الأوكراني
الأخبار العالمية
أوكرانيا تدين الهجمات التي استهدفت الإمارات
اليوم 20:32
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©