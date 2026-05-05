إنريكي عن مواجهة سان جيرمان وبايرن: «من المهم جداً التحكم بالمشاعر»



ميونيخ (أ ف ب)



أكد المدرب الإسباني لنادي باريس سان جرمان الفرنسي لويس إنريكي، اليوم الثلاثاء، أن فريقه سيكون «هدفه الفوز على الفريق الاستثنائي» بايرن ميونيخ الألماني الأربعاء في ميونيخ في إياب نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، معتبراً أن المباراة لن تكون «مختلفة» عن لقاء الذهاب.

وأضاف: «ما نؤكد عليه دائماً كمدربين هو الفارق بين المباراة الأولى والثانية؛ لأن نتيجة الذهاب تكون موجودة، لكن في هذه الحالة، لا أستطيع القول إن الأمر سيكون مختلفا، لا أحد من الفريقين يقبل بأن يكون الآخر أفضل، وهذا قد يمنحنا مباراة ممتعة من جديد».

وعن توقعاته للمباراة، قال إنريكي: «لا يهم ما أتوقعه. ستكون مباراة على مستوى عالٍ جداً بين أفضل فريقين في أوروبا، ومع فكرة الوصول إلى النهائي. إنه سيناريو مثير للجميع، لدينا إعجاب كبير ببايرن، وهو حافز لإظهار أفضل مستوياتنا، في أجواء مذهلة، أمام فريق استثنائي».

وأضاف: «نحن جاهزون بنسبة 100%، ولا نحتاج إلى أكثر من ذلك»، وتابع: «بعد خوض هذا النوع من المباريات أمام خصم كهذا، الأقوى الذي واجهناه على الإطلاق، ومع هذه النتيجة المفاجئة للجميع، ولنا أيضاً، أول ما أسعى إلى نقله هو التذكير بأننا فزنا، وأن لدينا أفضلية صغيرة، لكنها لا تعني شيئاً؛ لأن الفريقين مرّا بفترات قوة. من المهم جداً التحكم بالمشاعر».