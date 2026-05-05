النصر يحتفي بلقب كأس الوطن لليد

دبي (الاتحاد)
هنأ الدكتور فيصل الطواش، عضو مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية مشرف فريق كرة اليد، قيادة نادي النصر بمناسبة تتويج الفريق بلقب النسخة الثانية من بطولة كأس الوطن لكرة اليد للموسم الرياضي 2025–2026، مؤكداً أن الإنجاز يعكس العمل الجماعي والتطور الفني للفريق.
وتقدّم الطواش، باسم أسرة كرة اليد بالنادي، بخالص التهاني والتبريكات إلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي النصر، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس النادي رئيس مجلس الشرف، ومعالي مطر محمد الطاير، رئيس اللجنة التنفيذية لمجلس الشرف، والمهندس مروان أحمد بن غليطة، رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء المجلس.
وجاء تتويج «العميد» باللقب بعد فوزه في المباراة النهائية على نادي الذيد بنتيجة 35-29، في اللقاء الذي أقيم بصالة نادي الوصل بدبي، ليحصد اللقب ليضمن «الأزرق» المشاركة في بطولة الأندية الخليجية المقبلة.
وأكد الطواش أن الإنجاز يمثل محطة مهمة لكرة اليد بنادي النصر، كونه أول لقب للفريق منذ عام 2015، ما يعكس حجم العمل والتطور الذي شهده الفريق خلال الفترة الماضية.
وأضاف أن التتويج جاء نتيجة تكامل الأدوار والعمل بروح الفريق الواحد منذ بداية الموسم، حيث أظهر اللاعبون شخصية قوية وإصراراً واضحاً في مختلف المباريات.
واختتم الطواش تصريحه بالتأكيد على تطلع الفريق لمواصلة النجاحات، والبناء على هذا الإنجاز لتعزيز مكانة نادي النصر كأحد أبرز المنافسين في كرة اليد على مستوى البطولات المختلفة.

رئيس الدولة يتلقى اتصالاً من الرئيس المصري أدان خلاله الاعتداءات الإيرانية الإرهابية ضد الإمارات
ذياب بن محمد بن زايد يزور عائلة الشهيد علي سعيد المسماري بالفجيرة
هزاع بن زايد يزور محمد شمل المعمري في منزله بمنطقة العين
نهيان بن زايد: قواتنا المسلحة الباسلة نموذج يُحتذى به في الكفاءة والجاهزية والاحترافية
حمدان بن محمد: القوات المسلحة فخر الوطن وصمام الأمان لمستقبله
