دبا يكسب البطائح في صراع القاع



علي معالي (أبوظبي)

فاز فريق دبا على البطائح 2 - 1، في مباراة الجولة الـ 23 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع دبا رصيده إلى 20 نقطة، ويصعد إلى المركز الـ 13، في حين توقف البطائح عند 19 نقطة، ويتراجع لقاع الترتيب في المركز الـ 14، سجل هدفي دبا كل من: كارلوس فينيسوس وسايمون كابرال في الدقيقتين 58 و71، فيما سجل للبطائح مروان فهد في الدقيقة 80، وبذلك يراود «الأمل» من جديد فريق دبا بالبقاء بالمحترفين انتظاراً لما ستسفر عنه بقية مباريات الموسم.

كانت الأخطاء الدفاعية قاتلة في صفوف «الراقي» وكلَّفت الفريق الكثير، حيث أصبح البطائح مهدداً بقوة نحو الهبوط للدرجة الأولى، في الوقت الذي تنفس فيه «النواخذة» الصعداء مؤقتاً انتظاراً لبقية المباريات المتبقية من المسابقة.

بدأت المباراة برغبة الفوز من الفريقين لذلك جاءت التهديدات سريعة على المرميين، ولعبا بطريقة واحدة وهي 5 - 4 - 1، وكانت السيطرة في أول 15 دقيقة أفضل من جانب البطائح 67%، مقابل 33% لدبا، وتساوت التسديدات على المرميين خلال هذه الفترة بـ 3 لكل طرف، وكانت محاولات «الراقي» هي الأخطر والأقرب للتهديف لولا يقظة محمد الرويحي حارس «النواخذة»، وشكل الثنائي محمد جمعة «بيليه»، وأوليفيرا خطراً مستمراً على مرمى دبا خلال الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني يحتسب الحكم ضربة جزاء لدبا ينجح كارلوس فينيسوس في تسجيلها هدفاً يمنح التقدُم «للنواخذة»، لتأخذ المباراة قوة وإثارة أكثر، وحاول مدرب البطائح تغيير خطته بشكل هجومي أكثر، بحثاً عن تحقيق التعادل، ولكن دبا نجح في خطف الهدف الثاني بعد أخطاء دفاعات البطائح من خلال تمريرة كارلوس المميزة لزميله سايمون كابرال سجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 71، ويقلص مروان فهد الفارق بهدف البطائح الأول في الدقيقة 80، لتنتهي المباراة بانتصار أمل البقاء بالمحترفين، وتشتعل المنافسة في القاع.