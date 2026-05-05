الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

دبا يكسب البطائح في صراع القاع

دبا يكسب البطائح في صراع القاع
5 مايو 2026 22:57

 
علي معالي (أبوظبي)
فاز فريق دبا على البطائح 2 - 1، في مباراة الجولة الـ 23 من دوري أدنوك للمحترفين، ليرفع دبا رصيده إلى 20 نقطة، ويصعد إلى المركز الـ 13، في حين توقف البطائح عند 19 نقطة، ويتراجع لقاع الترتيب في المركز الـ 14، سجل هدفي دبا كل من: كارلوس فينيسوس وسايمون كابرال في الدقيقتين 58 و71، فيما سجل للبطائح مروان فهد في الدقيقة 80، وبذلك يراود «الأمل» من جديد فريق دبا بالبقاء بالمحترفين انتظاراً لما ستسفر عنه بقية مباريات الموسم.
كانت الأخطاء الدفاعية قاتلة في صفوف «الراقي» وكلَّفت الفريق الكثير، حيث أصبح البطائح مهدداً بقوة نحو الهبوط للدرجة الأولى، في الوقت الذي تنفس فيه «النواخذة» الصعداء مؤقتاً انتظاراً لبقية المباريات المتبقية من المسابقة. 
بدأت المباراة برغبة الفوز من الفريقين لذلك جاءت التهديدات سريعة على المرميين، ولعبا بطريقة واحدة وهي 5 - 4 - 1، وكانت السيطرة في أول 15 دقيقة أفضل من جانب البطائح 67%، مقابل 33% لدبا، وتساوت التسديدات على المرميين خلال هذه الفترة بـ 3 لكل طرف، وكانت محاولات «الراقي» هي الأخطر والأقرب للتهديف لولا يقظة محمد الرويحي حارس «النواخذة»، وشكل الثنائي محمد جمعة «بيليه»، وأوليفيرا خطراً مستمراً على مرمى دبا خلال الشوط الأول.
وفي الشوط الثاني يحتسب الحكم ضربة جزاء لدبا ينجح كارلوس فينيسوس في تسجيلها هدفاً يمنح التقدُم «للنواخذة»، لتأخذ المباراة قوة وإثارة أكثر، وحاول مدرب البطائح تغيير خطته بشكل هجومي أكثر، بحثاً عن تحقيق التعادل، ولكن دبا نجح في خطف الهدف الثاني بعد أخطاء دفاعات البطائح من خلال تمريرة كارلوس المميزة لزميله سايمون كابرال سجل منها الهدف الثاني في الدقيقة 71، ويقلص مروان فهد الفارق بهدف البطائح الأول في الدقيقة 80، لتنتهي المباراة بانتصار أمل البقاء بالمحترفين، وتشتعل المنافسة في القاع.

أخبار ذات صلة
بني ياس يضمن البقاء وموقف الظفرة يتعقد في «أدنوك للمحترفين»
كلباء وخورفكان يتعادلان في دوري أدنوك للمحترفين
دبا الفجيرة
البطائح
دوري أدنوك للمحترفين
دورينا
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية
اليوم 23:37
«الأمن السيبراني» و«Nozomi Networks» يتعاونان لتعزيز القدرات السيبرانية الوطنية
اقتصاد
«الأمن السيبراني» و«Nozomi Networks» يتعاونان لتعزيز القدرات السيبرانية الوطنية
6 مايو 2026
الزمالك على بعد نقطة من لقب الدوري المصري
الرياضة
الزمالك على بعد نقطة من لقب الدوري المصري
6 مايو 2026
شيخة الناخي الشخصية الثقافية لجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية
التعليم والمعرفة
شيخة الناخي الشخصية الثقافية لجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية
اليوم 23:58
ذياب بن محمد بن زايد: ذكرى توحيد القوات المسلحة تجسّد 50 عاماً من بناء قوة الاتحاد
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: ذكرى توحيد القوات المسلحة تجسّد 50 عاماً من بناء قوة الاتحاد
اليوم 23:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©