بني ياس يضمن البقاء وموقف الظفرة يتعقد في «أدنوك للمحترفين»

5 مايو 2026 23:09


مصطفى الديب (أبوظبي)
تعادل بني ياس والظفرة 2-2 في الجولة 24 من دوري المحترفين، على استاد الشامخة بأبوظبي، وضمن بني ياس البقاء رسمياً في دوري المحترفين بوصوله إلى النقطة 26 في المركز التاسع، فيما تعقد موقف الظفرة الذي وصل إلى النقطة 19، ليظل في المركز قبل الأخير، خاصة بعد فوز دبا على البطائح.
باغت الظفرة أصحاب الأرض بهدف مبكر برأسية كريم البركاوي بعد مرور 54 ثانية فقط من بداية اللقاء، مسجلاً أسرع هدف في الدوري هذا الموسم، وأدرك بني ياس التعادل عن طريق يوسف نياكاتيه، مستغلاً عرضية من سهيل النوبي جهة اليمين في الدقيقة 36.
وأعاد كريم البركاوي التقدم للظفرة مجدداً في الشوط الثاني، محرزاً الهدف الثاني له ولفريقه بتسديدة مرت من تحت يد الحارس فهد الظنحاني في الدقيقة 56، ليرفع رصيد أهدافه في الدوري إلى 10 أهداف.
واصل بني ياس ضغطه الهجومي، ونجح في التعادل للمرة الثانية عن طريق البديل نسيم الشاذلي بتسديدة من على حدود المنطقة في الدقيقة 82. لينتهي اللقاء بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما.

