الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الزمالك على بعد نقطة من لقب الدوري المصري

الزمالك على بعد نقطة من لقب الدوري المصري
6 مايو 2026 00:01

 
القاهرة (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
الأهلي يزلزل قمة الزمالك بثلاثية
الزمالك والأهلي في ديربي الحسم والكبرياء


استعاد الزمالك توازنه بعد هزيمته القاسية أمام غريمه التقليدي الأهلي 0-3 في المرحلة الخامسة، عندما تغلب على مضيفه سموحة بهدف على ملعب برج العرب في الإسكندرية ضمن المرحلة السادسة قبل الأخيرة من دور مجموعة تحديد البطل، وبات على بعد نقطة واحدة من الظفر باللقب.
وسجل الفلسطيني عدي الدباغ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62 بضربة رأسية متقنة من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للبرازيلي بيزيرا.
وانفرد الزمالك بالصدارة برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين أمام شريكه السابق بيراميدز الذي سقط في فخ التعادل أمام سيراميكا كليوباترا 1-1، وبفارق ثلاث نقاط أمام الأهلي الفائز على إنبي بثلاثية نظيفة.
وبات الزمالك بحاجة الى التعادل في مباراته الأخيرة امام سيراميكا كليوباترا على استاد القاهرة الدولي في المرحلة الأخيرة للفوز باللقب الـ16 في تاريخه والأول منذ عام 2022، وذلك لتفوقه على بيراميدز في المواجهات المباشرة.
ويلعب الأهلي مع المصري على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وبيراميدز مع سموحة على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة في الجولة الأخيرة.
وكان من المقرر إقامة المرحلة الأخيرة 15 مايو الجاري، لكن سيتم تأجيلها بسبب ارتباط الزمالك بخوض مباراتي الدور النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي أمام اتحاد الجزائر الجزائري في 9 و16 الحالي، على أن تعلن رابطة الأندية موعدها في الساعات المقبلة.

الزمالك
سموحة
الأهلي المصري
الدوري المصري
بيراميدز
آخر الأخبار
رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية
علوم الدار
رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية
اليوم 23:37
«الأمن السيبراني» و«Nozomi Networks» يتعاونان لتعزيز القدرات السيبرانية الوطنية
اقتصاد
«الأمن السيبراني» و«Nozomi Networks» يتعاونان لتعزيز القدرات السيبرانية الوطنية
6 مايو 2026
الزمالك على بعد نقطة من لقب الدوري المصري
الرياضة
الزمالك على بعد نقطة من لقب الدوري المصري
6 مايو 2026
شيخة الناخي الشخصية الثقافية لجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية
التعليم والمعرفة
شيخة الناخي الشخصية الثقافية لجائزة الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية
اليوم 23:58
ذياب بن محمد بن زايد: ذكرى توحيد القوات المسلحة تجسّد 50 عاماً من بناء قوة الاتحاد
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد: ذكرى توحيد القوات المسلحة تجسّد 50 عاماً من بناء قوة الاتحاد
اليوم 23:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©