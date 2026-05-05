الزمالك على بعد نقطة من لقب الدوري المصري



القاهرة (أ ف ب)



استعاد الزمالك توازنه بعد هزيمته القاسية أمام غريمه التقليدي الأهلي 0-3 في المرحلة الخامسة، عندما تغلب على مضيفه سموحة بهدف على ملعب برج العرب في الإسكندرية ضمن المرحلة السادسة قبل الأخيرة من دور مجموعة تحديد البطل، وبات على بعد نقطة واحدة من الظفر باللقب.

وسجل الفلسطيني عدي الدباغ هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 62 بضربة رأسية متقنة من مسافة قريبة اثر تمريرة عرضية للبرازيلي بيزيرا.

وانفرد الزمالك بالصدارة برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين أمام شريكه السابق بيراميدز الذي سقط في فخ التعادل أمام سيراميكا كليوباترا 1-1، وبفارق ثلاث نقاط أمام الأهلي الفائز على إنبي بثلاثية نظيفة.

وبات الزمالك بحاجة الى التعادل في مباراته الأخيرة امام سيراميكا كليوباترا على استاد القاهرة الدولي في المرحلة الأخيرة للفوز باللقب الـ16 في تاريخه والأول منذ عام 2022، وذلك لتفوقه على بيراميدز في المواجهات المباشرة.

ويلعب الأهلي مع المصري على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وبيراميدز مع سموحة على ستاد الدفاع الجوي بالقاهرة في الجولة الأخيرة.

وكان من المقرر إقامة المرحلة الأخيرة 15 مايو الجاري، لكن سيتم تأجيلها بسبب ارتباط الزمالك بخوض مباراتي الدور النهائي لمسابقة كأس الاتحاد الأفريقي أمام اتحاد الجزائر الجزائري في 9 و16 الحالي، على أن تعلن رابطة الأندية موعدها في الساعات المقبلة.