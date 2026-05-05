أرسنال يطيح أتلتيكو مدريد ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا

6 مايو 2026 01:00


لندن (د ب أ)
تأهل فريق أرسنال لنهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لثاني مرة في تاريخه والأولى بعد غياب دام 20 عامًا بعد الفوز 1 / صفر على ضيفه أتلتيكو مدريد.
أحرز بوكايو ساكا هدف الفريق اللندني الوحيد في الدقيقة 44 من المباراة التي أقيمت على ملعب «الإمارات» ليتفوق الفريق الإنجليزي بنتيجة 2 / 1 في مجموع المباراتين.
وكان الفريقان تعادلا 1 / 1 في مباراة الذهاب التي أقيمت الأربعاء الماضي على ملعب واندا ميتروبوليتانو في العاصمة الإسبانية مدريد.
وينتظر أرسنال الساعي للفوز باللقب الأوروبي لأول مرة في تاريخه بالمباراة النهائية التي ستقام يوم 30 مايو في بودابست الفائز من مواجهة حامل اللقب باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الألماني.
وكان أرسنال خسر أمام برشلونة بنتيجة 1 / 2 في ظهوره الأول بنهائي دوري الأبطال في عام 2006.
في المقابل، فشل أتلتيكو مدريد في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لرابع مرة في تاريخه بعدما خسر ثلاث نهائيات سابقة في أعوام 1974 و2014 و2016.

رئيس الدولة ورئيس وزراء اليونان يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتطورات الإقليمية
بلدية الفجيرة و"هولسيم" العالمية تدعمان الاستدامة البيئية وإدارة النفايات
«الأمن السيبراني»: منصة السحابة الوطنية الفائقة التابعة لـ «du Tech» تحصل على الاعتماد الرسمي
عبدالعزيز بن حميد: توحيد قواتنا المسلحة محطة تاريخية في مسيرة الإمارات
محمد بن فيصل بن سلطان القاسمي: توحيد القوات المسلحة مناسبة وطنية خالدة
