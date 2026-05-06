سيميوني ينصف أرسنال ويرفض انتقاد التحكيم

لندن (د ب أ)

رفض دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، إلقاء اللوم على التحكيم بعد خروج فريقه من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال الإنجليزي.

وقال سيميوني في تصريحات عبر القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا): "لقد خرجنا من البطولة لأن منافسنا تأهل بجدارة واستحقاق، بعدما استغل فرصته في الشوط الأول، وحقق فوزاً مستحقاً، أنا هادئ تماماً بشأن ذلك".

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "لم نكن حاسمين بشكل كاف لاستغلال فرصنا، قدمنا أداءً أفضل في الشوط الثاني، ولم نستغل بعض المواقف التي كانت ستغير السيناريو لصالحنا".

وتابع: "بذلنا قصارى جهدنا، ونتقبل ما حدث، أنا فخور بالوصول لهذه المرحلة، وتحقق ذلك بفضل لاعبينا وجماهيرنا".

وشدد: "التزمت بما قلته بأننا نريد المنافسة، وللأسف لم نفز بأي لقب، ولكننا وصلنا لمراحل صعبة على أي فريق".

وتجنب سيميوني انتقاد قرارات التحكيم بعد الخسارة بهدف إياباً في لندن، قائلاً: "لن أتطرق للتحكيم، فالكل يعلم أننا نستحق مخالفة، واعتقدنا أن الحكم سيتصرف بشكل صحيح، لكن لا أريد الخوض في تفاصيل أو البحث عن أعذار".

وتأهل أرسنال لنهائي دوري أبطال أوروبا لثاني مرة في تاريخه، والأولى بعد غياب دام 20 عاماً، بعد الفوز 1 / صفر في لندن والتعادل 1 / 1 في مدريد.

وينتظر أرسنال، الفائز من حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني اليوم الأربعاء، علماً بأن الفريق الفرنسي فاز ذهاباً على ملعبه بنتيجة 5 / 4 بعد مباراة مثيرة.

في المقابل، فشل أتلتيكو مدريد في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لرابع مرة في تاريخه، بعدما خسر ثلاثة نهائيات سابقة في أعوام 1974 و2014 و2016.