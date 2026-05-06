الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سيميوني ينصف أرسنال ويرفض انتقاد التحكيم

سيميوني ينصف أرسنال ويرفض انتقاد التحكيم
6 مايو 2026 08:11

لندن (د ب أ)
رفض دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد الإسباني، إلقاء اللوم على التحكيم بعد خروج فريقه من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام أرسنال الإنجليزي.
وقال سيميوني في تصريحات عبر القناة الرسمية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا): "لقد خرجنا من البطولة لأن منافسنا تأهل بجدارة واستحقاق، بعدما استغل فرصته في الشوط الأول، وحقق فوزاً مستحقاً، أنا هادئ تماماً بشأن ذلك".
وأضاف المدرب الأرجنتيني: "لم نكن حاسمين بشكل كاف لاستغلال فرصنا، قدمنا أداءً أفضل في الشوط الثاني، ولم نستغل بعض المواقف التي كانت ستغير السيناريو لصالحنا".
وتابع: "بذلنا قصارى جهدنا، ونتقبل ما حدث، أنا فخور بالوصول لهذه المرحلة، وتحقق ذلك بفضل لاعبينا وجماهيرنا".
وشدد: "التزمت بما قلته بأننا نريد المنافسة، وللأسف لم نفز بأي لقب، ولكننا وصلنا لمراحل صعبة على أي فريق".
وتجنب سيميوني انتقاد قرارات التحكيم بعد الخسارة بهدف إياباً في لندن، قائلاً: "لن أتطرق للتحكيم، فالكل يعلم أننا نستحق مخالفة، واعتقدنا أن الحكم سيتصرف بشكل صحيح، لكن لا أريد الخوض في تفاصيل أو البحث عن أعذار".
وتأهل أرسنال لنهائي دوري أبطال أوروبا لثاني مرة في تاريخه، والأولى بعد غياب دام 20 عاماً، بعد الفوز 1 / صفر في لندن والتعادل 1 / 1 في مدريد.
وينتظر أرسنال، الفائز من حامل اللقب باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني اليوم الأربعاء، علماً بأن الفريق الفرنسي فاز ذهاباً على ملعبه بنتيجة 5 / 4 بعد مباراة مثيرة.
في المقابل، فشل أتلتيكو مدريد في التأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا لرابع مرة في تاريخه، بعدما خسر ثلاثة نهائيات سابقة في أعوام 1974 و2014 و2016.

أخبار ذات صلة
أرسنال يطيح أتلتيكو مدريد ويتأهل لنهائي دوري أبطال أوروبا
إنريكي عن مواجهة سان جيرمان وبايرن: «من المهم جداً التحكم بالمشاعر»
أرسنال
دوري أبطال أوروبا
أتلتيكو مدريد
دييجو سيميوني
آخر الأخبار
منصور بن زايد
علوم الدار
منصور بن زايد: قواتنا المسلحة كانت ولا تزال درع الوطن وسنده
اليوم 09:32
محمد بن راشد
علوم الدار
محمد بن راشد: في الذكرى الـ50 لتوحيد قواتنا المسلحة نحتفي بجنودنا وشهدائنا
اليوم 09:26
رئيس الدولة
علوم الدار
رئيس الدولة: أهنئ أبنائي وبناتي منتسبي القوات المسلحة الباسلة بالذكرى الخمسين لتوحيدها
اليوم 09:19
جامعة ليوا تناقش تحولات الاتصال المؤسسي في عصر الذكاء الاصطناعي ضمن مؤتمرها الدولي الرابع
علوم الدار
جامعة ليوا تناقش تحولات الاتصال المؤسسي في عصر الذكاء الاصطناعي ضمن مؤتمرها الدولي الرابع
اليوم 09:14
الأكثر غزارة تهديفية في تاريخ «البريميرليج».. تعرف على ترتيب صلاح وهالاند
الرياضة
الأكثر غزارة تهديفية في تاريخ «البريميرليج».. تعرف على ترتيب صلاح وهالاند
اليوم 09:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©