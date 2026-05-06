الأكثر غزارة تهديفية في تاريخ «البريميرليج».. تعرف على ترتيب صلاح وهالاند

معتز الشامي (أبوظبي)

لطالما كان الدوري الإنجليزي الممتاز موطناً لأبرز المهاجمين على مر التاريخ، ولكن من هو اللاعب الأكثر غزارة تهديفية في تاريخ الدوري؟.

ومع رصد أفضل 10 لاعبين من حيث نسبة الأهداف إلى المباريات في تاريخ البريميرليج. وللتأهل لهذه القائمة، يجب أن يكون اللاعب قد سجل 100 هدف على الأقل لضمان حجم عينة كاف.

ويتصدر إيرلينج هالاند القائمة بـ(0.84 هدف في المباراة الواحدة) بفارق شاسع. فبعد أن سجل 110 أهداف في 130 مباراة، يتوقع له حالياً أن يحطم تقريباً جميع الأرقام القياسية التهديفية في تاريخ الدوري. وبالنظر إلى أن عقده يمتد حتى 2034، فمن غير المتوقع أن يغادر مان سيتي قريباً.

ويحتل تيري هنري (0.68 هدف في المباراة) المركز الثاني، حيث يعد الفرنسي في نظر الكثيرين، أعظم لاعب مر على الدوري الإنجليزي الممتاز. لأكثر من 15 عاماً، احتفظ هنري بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين غزارة تهديفية في تاريخ الدوري، لكن هذا الرقم قد تم تجاوزه مؤخراً.

وفي المركز الثالث يأتي هاري كين (0.67 هدف في المباراة)، يحتل كين حالياً المركز الثاني في قائمة الهدافين التاريخيين برصيد 213 هدفا، ومن الممكن أن يحطم رقم شيرر القياسي، إذا عاد إلى إنجلترا خلال العام أو العامين المقبلين.

ويحتل سيرجيو أجويرو (0.67 هدف في المباراة) المركز الرابع، حيث عانى المهاجم الأرجنتيني كثيراً من الإصابات، لكن عندما كان في كامل لياقته، قلما يضاهي أحد غزارة أهدافه.خلال مواسمه العشرة في إنجلترا، سجل أكثر من 20 هدفاً في 6 منها، وفاز بجائزة الحذاء الذهبي مرة واحدة. وهو أيضاً الهداف التاريخي لمان سيتي.

ويكمل آلان شيرر (0.59 هدف في المباراة) قائمة الخمسة الأوائل، حيث يحمل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في تاريخ البريميرليج برصيد 260 هدفاً، ولكن من حيث معدل أهدافه في المباراة الواحدة، يتفوق عليه 4 لاعبين. ومع الأخذ في الاعتبار أن شيرر لم يلعب قط لأي من أندية "الستة الكبار" التقليدية، فإن رقمه القياسي البالغ 260 هدفاً في 441 مباراة يصبح أكثر إثارة للإعجاب.

ويعد نجم ليفربول محمد صلاح اللاعب الوحيد في هذه القائمة الذي لا يصنف كمهاجم تقليدي، وهذا دليل قاطع على براعته التهديفية بـ193 هدفاً في 323 مباراة من مركز الجناح، لم يتجاوز رقمه القياسي البالغ 0.59 هدف في المباراة الواحدة سوى 5 لاعبين.