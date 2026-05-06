منتخب الجودو يترقب قرعة «أستانا جراند سلام»

أبوظبي (الاتحاد)

تُجرى غداً «الخميس» قرعة بطولة أستانا جراند سلام للجودو، التي ينظّمها اتحاد كازاخستان، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، والتي تنطلق الجمعة ولمدة 3 أيام، بمشاركة 303 لاعبين ولاعبات من 37 دولة، في مقدمتهم منتخبنا الوطني الأول الذي يشارك بعدد 8 لاعبين.

وتأتي مشاركة منتخبنا ضمن برنامج إعداده لبلوغ دورة لوس أنجلوس 2028 الأولمبية، حيث يقف الجودو الإماراتي في صدارة الجودو العربي وضمن منتخبات المقدمة في آسيا، مع تواصل نتائجه المتميزة خلال الفترة الماضية ومنذ مشاركاته الإيجابية في دورة باريس 2024.

وتنطلق مراسم القرعة عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت كازاخستان في قصر الفنون القتالية، عبر (تقنية الفيديو)، وفق أحدث المعايير التي يتّبعها اتحاد الجودو الدولي في مثل هذه البطولات الكبرى، وبحسب مستويات الرياضيين المشاركين والتصنيف العالمي الأخير، لتحديد الأوزان في فئتي الرجال والسيدات.

وكانت بعثة منتخبنا التي وصلت كازاخستان، ضمّت 8 لاعبين وهم، سيمون قسطنطين (وزن تحت 60 كجم)، نار مند بيان (وزن تحت 66 كجم)، ناجي يزبيك وكريم عبد اللطيف، (وزن تحت 73 كجم)، وعمر جاد، (وزن تحت 81 كجم) وأرام جورجيان، (وزن تحت 90 كجم)، وعمر معروف، (وزن فوق 100 كجم)، واللاعبة بشيرات خرودي (وزن 52 كجم)، بجانب رئيس البعثة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس الاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، والمدرب العام فيكتور سيكتروف والطاقم المساعد.