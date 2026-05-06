الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

منتخب الجودو يترقب قرعة «أستانا جراند سلام»

منتخب الجودو يترقب قرعة «أستانا جراند سلام»
6 مايو 2026 10:15

أبوظبي (الاتحاد)
تُجرى غداً «الخميس» قرعة بطولة أستانا جراند سلام للجودو، التي ينظّمها اتحاد كازاخستان، بإشراف الاتحاد الدولي للجودو، والتي تنطلق الجمعة ولمدة 3 أيام، بمشاركة 303 لاعبين ولاعبات من 37 دولة، في مقدمتهم منتخبنا الوطني الأول الذي يشارك بعدد 8 لاعبين.
وتأتي مشاركة منتخبنا ضمن برنامج إعداده لبلوغ دورة لوس أنجلوس 2028 الأولمبية، حيث يقف الجودو الإماراتي في صدارة الجودو العربي وضمن منتخبات المقدمة في آسيا، مع تواصل نتائجه المتميزة خلال الفترة الماضية ومنذ مشاركاته الإيجابية في دورة باريس 2024.
وتنطلق مراسم القرعة عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت كازاخستان في قصر الفنون القتالية، عبر (تقنية الفيديو)، وفق أحدث المعايير التي يتّبعها اتحاد الجودو الدولي في مثل هذه البطولات الكبرى، وبحسب مستويات الرياضيين المشاركين والتصنيف العالمي الأخير، لتحديد الأوزان في فئتي الرجال والسيدات.
وكانت بعثة منتخبنا التي وصلت كازاخستان، ضمّت 8 لاعبين وهم، سيمون قسطنطين (وزن تحت 60 كجم)، نار مند بيان (وزن تحت 66 كجم)، ناجي يزبيك وكريم عبد اللطيف، (وزن تحت 73 كجم)، وعمر جاد، (وزن تحت 81 كجم) وأرام جورجيان، (وزن تحت 90 كجم)، وعمر معروف، (وزن فوق 100 كجم)، واللاعبة بشيرات خرودي (وزن 52 كجم)، بجانب رئيس البعثة الدكتور ناصر التميمي، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، نائب رئيس الاتحاد، أمين صندوق الاتحاد الدولي للجودو، والمدرب العام فيكتور سيكتروف والطاقم المساعد.

أخبار ذات صلة
8 لاعبين يمثلون «جودو الإمارات» في جراند سلام أستانا
«جودو الإمارات» يُتوّج بذهبية بطولة طاجيكستان جراند سلام
منتخب الجودو
أولمبياد لوس أنجلوس 2028
ناصر التميمي
آخر الأخبار
حمدان بن زايد
علوم الدار
حمدان بن زايد: ذكرى توحيد القوات المسلحة تمثل مسيرة قوة راسخة وأساساً متيناً لوحدة الوطن
اليوم 11:37
أنفق 1.59 مليار يورو خلال 15 موسماً.. سيميوني يكذب ويتجمل!
الرياضة
أنفق 1.59 مليار يورو خلال 15 موسماً.. سيميوني يكذب ويتجمل!
اليوم 11:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
الجيش الإسرائيلي يوجه إنذاراً بإخلاء بلدات في جنوب لبنان
اليوم 11:26
«مركز مواهب» يشارك في «اصنع في الإمارات»
الترفيه
«مركز مواهب» يشارك في «اصنع في الإمارات»
اليوم 11:17
أرشيفية
الأخبار العالمية
كييف تتهم موسكو بانتهاك وقف إطلاق النار
اليوم 11:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©