ثاندر يطيح ليكرز في افتتاحية «البلاي أوف» بالقسم الغربي

لوس أنجلوس (رويترز)

سجل تشيت هولمجرين 24 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة، ليقود أوكلاهوما سيتي ثاندر للفوز 108-90 ​على لوس أنجلوس ليكرز في المباراة الأولى بينهما، بسلسلة الدور قبل النهائي للأدوار الإقصائية للقسم الغربي بدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين ⁠الليلة الماضية.

ويبقى ثاندر حامل اللقب دون هزيمة في ​الأدوار الإقصائية، وبات يتقدم 1-صفر في السلسلة التي ​تحسم ‌على أساس الأفضل في سبع ⁠مباريات، بعدما ​استهل الأدوار الإقصائية باكتساح فينكس صنز.

وأضاف شاي جيلجيوس-ألكسندر وأجاي ميتشل 18 نقطة لكل منهما.

وقال مارك دينو مدرب ثاندر: "لم تكن مباراة مثالية. هناك الكثير من ‌مباريات الأدوار الإقصائية التي لا تكون مثالية. المنافس حاول ‌الضغط بكل ما أوتي من قوة لكننا فزنا بمباراة مهمة رغم أننا لم نكن في قمة مستوانا".

وتصدر ​ليبرون جيمس قائمة المسجلين في ليكرز برصيد 27 نقطة.

وكانت النقاط 90 التي سجلها ليكرز أقل حصيلة له في مباراة بالأدوار الإقصائية منذ 2021.

وفي المباراة الأولى بسلسلة قبل نهائي القسم ‌الشرقي، سجل كيد كانينجهام 23 نقطة ​وقدم سبع تمريرات حاسمة وأضاف توبياس هاريس 20 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة، ليقود ديترويت بيستونز للفوز 111-101 على كليفلاند كافاليرز.

وسجل دنكان ​روبنسون 19 نقطة، ‌وأضاف ⁠دانيس جينكينز ‌12 نقطة لصالح بيستونز، الذي أنهى ‌سلسلة من 12 خسارة متتالية في الأدوار الإقصائية أمام كافاليرز. كما كان ⁠هذا أول انتصار لديترويت في المباراة الأولى بسلسلة أدوار إقصائية ​منذ تغلبه على أورلاندو ماجيك في قبل نهائي القسم الشرقي في مايو 2008.

وسجل دونوفان ميتشل 23 نقطة وأضاف جيمس هاردن 22 نقطة من بينها 13 نقطة في الربع الأخير لصالح كافاليرز. وتقام ​المباراة الثانية غداً الخميس قبل أن تنتقل ​السلسلة إلى كليفلاند.