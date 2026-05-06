دراسة إسبانية.. برشلونة يتصدر «كراهية الليجا» وجماهيره تتمنى اختفاء الريال

معتز الشامي (أبوظبي)

يتواجه برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو يوم 10 مايو الجاري، بالدوري الإسباني، في مواجهة حاسمة تتجاوز مجرد النتيجة، فجماهير برشلونة وريال مدريد لا تُكنّ نفس المشاعر تجاه بعضها البعض.

وترسم دراسة بعنوان «الحب والكراهية في إسبانيا.. كرة القدم كدين. هكذا هم الإسبان كعشاق لكرة القدم»، والتي أجرتها شركة Betfair بعد أكثر من ألف مقابلة مع رجال ونساء تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عاماً في جميع أنحاء إسبانيا، صورةً مثيرةً للاهتمام. فجماهير برشلونة تُكنّ عداء أكبر لريال مدريد من العكس. وفي الوقت نفسه، يبدو أنهم بحاجة ماسة لوجود ريال مدريد.

وبحسب صحيفة «ماركا» الإسبانية، فإن الإحصائية التي تعيد الضغط على هذا الجُرح، صادمة، حيث يتمنى 37% من مشجعي برشلونة محو ريال مدريد من الوجود لو استطاعوا. أما بين مشجعي ريال مدريد، فلا تتجاوز النسبة 24%. هذا فرق شاسع يبلغ 13 نقطة.

وتكشف الصورة العامة عن نقطة انطلاق واضحة، وهي أن إسبانيا تتمحور حول ريال مدريد. يعد المرينجي الفريق المفضل لدى 35.1% من المشاركين في الاستطلاع، متقدماً على برشلونة الذي يحظى بنسبة 27.4%.

وتأتي فرق، أتلتيكو مدريد في المراكز التالية بنسبة 7%، وريال بيتيس بنسبة 6.2%، وأتلتيك بلباو بنسبة 5.9%، وإشبيلية بنسبة 4%، وفالنسيا بنسبة 3.6%.

ويتربع ريال مدريد على عرش الفريق المفضل في 9 مناطق ذاتية الحكم، بنسب مرتفعة بشكل خاص في مدريد (63.3%)، ومورسيا (55%)، وقشتالة وليون (46%)، وقشتالة-لا مانتشا (42.5%)، والأندلس (28.9%). ويسيطر برشلونة على كتالونيا بنسبة 78.8%، بينما لا يُعد الفريق الأكثر شعبية في الدوري الإسباني في أي منطقة أخرى.

وعندما يتحول السؤال من الحب إلى الكراهية، تتساوى الكفّة. فعند سؤالهم: «لو كان بإمكانك محو نادٍ واحد من الخريطة، فأي نادٍ ستختار؟»، يبدو برشلونة وريال مدريد متقاربين للغاية كأكثر الفرق المكروهة في إسبانيا.

وتشير 33.9% من الأصوات إلى النادي الكتالوني، و33.8% إلى الفريق الأبيض، بفارق ضئيل. ويأتي بعدهما أتلتيكو مدريد وإشبيلية، بنسبة 4.4% لكل منهما، وجيرونا بنسبة 3.1%، وإسبانيول بنسبة 2.7%، وخيتافي بنسبة 2.3%. أما على مستوى المناطق الإدارية، فيُعد برشلونة الفريق الأكثر كراهية في 9 مناطق، وريال مدريد في 7.

ثم تركّز الدراسة على المواجهات المباشرة، وهنا تحديداً يشعر برشلونة بأكبر قدر من الألم، فعند سؤالهم عما يفضّلونه، لقباً خاصاً بهم أم هبوط غريمهم الأزلي، اختار 11% من مشجعي برشلونة رؤية ريال مدريد في دوري الدرجة الثانية، بدلاً من الاحتفال بفوز فريقهم بلقب. أما بين مشجعي ريال مدريد، فـ 7% فقط يفضّلون هبوط برشلونة على فوز ريال مدريد باللقب.

ويقول 11% من مشجّعي برشلونة إن فوز ريال مدريد يزعجهم أكثر من هزيمة برشلونة، وعلى جانب ريال مدريد، يعترف 7% بأن فوز برشلونة يؤلمهم أكثر من خسارة ريال مدريد.

وتكمن المفاجأة في الدراسة عند تناول شكل كرة القدم من دون الغريم التقليدي. في هذه الحالة، يظهر مشجعو برشلونة تعلُّقاً أكبر بريال مدريد، مقارنة بتعلق مشجعي ريال مدريد ببرشلونة.

ويعتقد 70% من مشجعي برشلونة أن كرة القدم ستكون «مملة» دون ريال مدريد، مقابل 67% من مشجعي ريال مدريد الذين يقولون الشيء نفسه عن برشلونة، بينما يرى 27% فقط من مشجعي برشلونة أن كرة القدم ستكون «أفضل» دون غريمهم، مقارنة بـ 28% من مشجعي ريال مدريد.

وكان «الكلاسيكو» أيضاً شأناً عائلياً، فعند سؤالهم عن نوع صهرهم المحب لكرة القدم الذي يفضّلونه، أبدى مشجعو برشلونة تقبّلاً أكبر للعيش مع منافسيهم، وذلك عبر 18% من مشجّعي برشلونة لا يمانعون أن يكون صهرهم من مشجعي ريال مدريد، فيما قال 9% فقط من مشجعي ريال مدريد، إنهم لا يمانعون أن يكون صهرهم من مشجعي برشلونة.

وفي النهاية، تظهر الدراسة تنافساً متأجّجاً بالتوتر، فمشجّعو برشلونة يعانون أكثر أمام ريال مدريد، ويتمنون هزيمتهم أكثر، وعندما يتخيلون كرة القدم من دونهم، يجدونها أكثر مللاً.