دبا يتمسك بالأمل بعد انتصار الـ 6 نقاط

فيصل النقبي (دبا)

حقق دبا فوزاً مهماً على البطائح في مواجهة وُصفت بـ«مباراة الـ 6 نقاط»، قبل جولتين فقط من نهاية منافسات دوري أدنوك للمحترفين، ليُبقي على حظوظه الكبيرة في البقاء ضمن دوري الأضواء.

وجاء الانتصار في توقيت مثالي، حيث تمسّك دبا بفرصته حتى الرّمق الأخير، مستفيداً من تعثر منافسيه المباشرين في صراع الهبوط، ليشعل المنافسة في الجولتين المتبقيتين.

وبات دبا بحاجة إلى تحقيق فوزين لضمان البقاء حتى في حال فوز كل من البطائح والظفرة في مبارياتهما، فيما قد تكفيه نتيجة التعادل في حال تعادلهما، أو حتى خسارتين إذا ما خسر الفريقان مواجهتيهما المتبقيتين، في سيناريوهات معقّدة، لكنها تُبقي الأمل قائماً.

ويخوض دبا مواجهتين حاسمتين أمام عجمان ثم العين في ختام مشواره، حيث يحتل حالياً المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة، مقابل 19 نقطة لكل من الظفرة والبطائح، في سباق مشتعل حتى صافرة النهاية.