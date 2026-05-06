تخلص من كابوس أبريل.. أرسنال من الشك إلى اليقين!

لندن(أ ب)

خلال 24 ساعة، تلقت مساعي أرسنال دفعة هائلة لتحقيق الثنائية التاريخية، المتمثلة في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا.

ودون أن يلعب يوم الاثنين الماضي، أحكم فريق المدرب ميكيل أرتيتا قبضته على سباق التتويج بلقب الدوري، بعد أن سقط فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل 3/3 أمام إيفرتون.

وحجز أرسنال مقعده في المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا، أمس الثلاثاء، للمرة الأولى في آخر 20 عاماً، بفضل فوزه بهدف دون مقابل على أتلتيكو مدريد.

وباتت الخسارة المؤلمة 1 / 2 أمام مانشستر سيتي في 19 أبريل الماضي تبدو الآن وكأنها ذكرى بعيدة، مع اقتراب أرسنال من التتويج بالألقاب على جبهتين.

وقال ديكلان رايس، لاعب وسط أرسنال لـ"أمازون برايم": "أنا مؤمن بشدة بما يستطيع هذا الفريق تحقيقه. أعتقد أنه بعد مباراة سيتي، لم تكن مباراة حاسمة في سباق اللقب من وجهة نظري. خسرنا، ولم نكن نرغب في الخسارة، لكن الأمر بالتأكيد لم يكن قد انتهى".

وبعد سلسلة من ست مباريات شهدت انتصاراً واحداً في كافة المسابقات بين شهري مارس وأبريل، بدا أرسنال وكأنه ينهار تحت ضغط المنافسة على اللقب، بعدما أنهى الدوري وصيفاً في المواسم الثلاثة الماضية.

والآن عاد الزخم إلى صفوف أرسنال بعد انتصارين متتاليين في الدوري، وانتصار على أتلتيكو ليضمن تأهله لنهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه الفائز من مواجهة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرما، في المباراة التي ستقام يوم 30 مايو الجاري.

وقال أرتيتا، الذي توج بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي في 2020 فقط: "هذه هي تقلبات الرياضة على أعلى مستوى، وكرة القدم تحديداً، وعليك أن تكون مستعداً دائماً، لأنك لا تعرف أبداً متى ستأتيك اللحظة التالية أو الفرصة القادمة".

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق خمس نقاط أمام مانشستر سيتي، الذي لعب مباراة أقل مع تبقي ثلاث جولات.

ويعني هذا أن أرتيتا على بعد أربع مباريات فقط من تحقيق أول لقب للفريق في الدوري الإنجليزي منذ عام 2004 وأول لقب في تاريخ النادي بدوري أبطال أوروبا.

وقال أرتيتا: "أمر رائع للغاية أن نمنحهم هذه الفرحة مجددا، بعد كل هذه السنوات، وأن ترى ذلك الفخر في أعينهم... إنه مشهد جميل".

وقال رايس إن خسارة لقب الدوري في آخر ثلاثة مواسم، والخروج من قبل نهائي دوري الأبطال أمام باريس سان جيرمان الموسم الماضي، ساهم في صقل شخصية الفريق.

وقال :" انظروا إلى أين وصل هذا النادي خلال السنوات الأخيرة، وما الذي كنا نبنيه، والهزائم التي تعرضنا لها في الدوري، والخروج من بطولات الكأس، كلها أمور تؤلمك كلاعب. المدرب فرض سيطرته الكاملة. واصلنا البناء، وواصلنا إضافة عناصر ذات جودة عالية إلى التشكيلة، وواصلنا دفع بعضنا البعض للأمام".

وأضاف :"و في هذه البطولة وفي الدوري الإنجليزي، قدمنا كل ما لدينا، والآن نجد أنفسنا في وضع ممتاز قبل أقل من شهر على نهاية الموسم".