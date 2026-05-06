أنفق 1.59 مليار يورو خلال 15 موسماً.. سيميوني يكذب ويتجمل!

عمرو عبيد (القاهرة)

لا خلاف على أن الأرجنتيني، دييجو سيميوني، يُعد المُدرّب الأكثر نجاحاً في تاريخ أتلتيكو مدريد، حيث أهدى النادي 8 بطولات، خلال فترته التدريبية المُمتدّة عبر 15 عاماً، منذ 2011، لكن قطار نجاحات سيميوني مع «الأتليتي» توقّف منذ 5 سنوات، عندما حصد آخر بطولاته في «الليجا»، بموسم 2020-2021.

وعقب الإقصاء من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على يد أرسنال، يُنهي سيميوني موسمه الحالي مع فريقه بـ«صفر جديد»، يزيد عدد مواسمه «الصفرية» إلى 8، بينها آخر 5 نُسخ مُتتالية، من إجمالي 15 موسماً، أنفق خلالها الأرجنتيني ملياراً و590 مليون يورو، في تعاقداته الغزيرة، مما يعني أن الفوز ببطولة واحدة في عهد سيميوني، يُكلّف خزينة «الأتليتي» نحو 200 مليون يورو.

وبينما أثنى سيميوني على فريق أرسنال ومدربه أرتيتا، بعد الهزيمة الأخيرة، ألقى خلال تصريحاته بكلمات «مقصودة»، حول الموارد المالية الكبيرة للنادي «اللندني»، اللازمة لدعم المُدرب والفريق، وقال إنها تُدار بنهج ثابت ناجح، منحهم الجودة اللازمة للوصول إلى هذا المُستوى التنافسي الكبير.

الغريب أن سيميوني كثيراً ما لجأ إلى هذا الأسلوب، لتبرير خسارته البطولات تباعاً، خاصة في السنوات الأخيرة، والأكثر غرابة أن تلك التصريحات لا تُعبّر أبداً عن الواقع المالي لنادي أتلتيكو مدريد، بحسب كل إحصاءات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي، بعد تصدّره قائمة الأكثر إنفاقاً في «الليجا» في آخر موسمين على التوالي، بواقع جلب لاعبين مقابل 188 مليون يورو في 2024-2025، مقابل القفز إلى 230 مليوناً خلال الموسم الحالي.

والطريف أن برشلونة، الذي أنفق 27.5 مليون يورو هذا الموسم، مقابل 60.5 في العام الماضي، حصد «ثُلاثية محلية» وبلغ نصف نهائي «الشامبيونزليج» سابقاً، ويقترب من «ثُنائية إسبانية» أخرى هذا الموسم، بينما خرج «أتليتي سيميوني» بـ«خُفي حنين» في كل مرة!

وبعيداً عن الوضع في إسبانيا، فإن أتلتيكو مدريد يحتل المرتبة التاسعة عالمياً، بين الأندية الأكثر إنفاقاً هذا الموسم، وصحيح أن أرسنال يأتي «رابعاً» بينها، بإجمالي إنفاق 294.6 مليون يورو، فإن فارق حجم الإنفاق بينهما لا يُعد كبيراً، بحسابات الحقبة الحالية، إذ صرف «الأتليتي» أموالاً تقل عن «الجانرز» بنحو 64 مليوناً فقط.

وبالنظر إلى حالتي أرسنال وأتلتيكو مدريد، بعدما تناولها سيميوني في تصريحاته «المُبرِّرة للخروج الأوروبي»، فإن الأرجنتيني أنفق عبر إدارة «الروخي بلانكوس» ملياراً و590 مليون يورو، من أجل التعاقد مع نحو 90 لاعباً، منذ موسم 2011-2012، وهو ما يجعله «الثالث» في ترتيب المدربين الأكثر صرفاً للأموال خلال تلك الفترة، بل إن سيميوني دفع كل هذا الكم من الأموال مع نادٍ واحد فقط، بينما أنفق من سبقاه في الترتيب، مع 3 أندية مُختلفة.

والمفاجأة أن حجم إنفاق أتلتيكو مدريد عبر 15 عاماً، يقل بـ300 مليون يورو فقط، عمّا دفعته إدارة أرسنال في تلك الفترة، بل إن ميكيل أرتيتا، منذ توليه تدريب «الجانرز»، عام 2019، أنفق حتى يومنا هذا 1.09 مليار يورو عبر صفقات لاعبيه، مقابل 929 مليوناً لسيميوني، بفارق 71 مليون و900 ألف يورو فقط.

الطريف، من زاوية أخرى، وبحسب كثير من التقارير الإعلامية عبر المؤسسات المتخصصة في الأمور المالية، أن سيميوني يُعد المُدرّب الأعلى راتباً في العالم، بمبلغ يتراوح سنوياً بين 25.9 إلى 26 مليون جنيه إسترليني، بينما يأتي أرتيتا «رابعاً» براتب يُقدّر بنحو 15 مليون جنيه إسترليني، وهو ما يفتح الباب أمام جدل كبير، حول جدوى وصحة تصريحات سيميوني في هذا الصدد، خاصة في مواجهة أرسنال، أو بعد الخسارة أمامه!