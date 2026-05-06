«بودابست 2026» يسجّل حضوراً «غير مسبوق» لنهائي «الأبطال»

عمرو عبيد (القاهرة)

قطع أرسنال التذكرة الأولى، نحو نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد تجاوزه أتلتيكو مدريد، ليُقدّم «المدفعجية» مباراة نهائية جديدة، «غير مسبوقة»، في تاريخ البطولة القارية الكُبرى، لأنه أياً كان الفائز من مواجهة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ، سيضرب صاحب التذكرة الثانية موعداً في النهائي، مع أرسنال، للمرة الأولى في تاريخ المباريات النهائية.

وكان أرسنال قد بلغ نهائي «الشامبيونزليج» قبل عقدين زمنيين كاملين، عندما لعب أمام برشلونة في نُسخة 2006، وخسر اللقب آنذاك، بعد «ريمونتادا متأخرة» من «الفريق الكتالوني» وقتها، وهو النهائي الوحيد السابق في تاريخ «الجانرز»، وبالتالي ستكون مواجهته «سان جيرمان» أو «البايرن» في النهائي، جديدة ومُختلفة تماماً.

ومن المعروف أن «الأُمراء» بلغ نهائي دوري الأبطال، مرتين سابقتين، ولم يواجه خلالهما أي فريق إنجليزي، حيث خسر المباراة الأولى أمام بايرن ميونيخ نفسه عام 2020، بينما فاز بلقبه الأول على حساب إنتر ميلان الإيطالي، في نُسخة الموسم الماضي، وإذا تأهل إلى النهائي الحالي، فسيخوض مباراة جديدة من نوعها بالنسبة له، في أول مواجهة بالنهائي أمام أحد ممثلي «البريميرليج»، الذين أشبعهم «إطاحة» في المراحل الإقصائية بالموسم الماضي.

أما بايرن ميونيخ، فستكون مباراته النهائية الأولى أيضاً أمام أرسنال، حال تأهله، وكان «البافاري» قد بلغ النهائي 11 مرة سابقة، فاز في 6 منها، بينها انتصار وحيد على فريق إنجليزي، اقتنصه في موسم 1974-1975، على حساب ليدز يونايتد بنتيجة 2-0، في حين أنه خسر 5 مباريات نهائية أخرى، ثلاثة منها على أيدي الفرق الإنجليزية، بداية من أستون فيلا «1981-1982»، مروراً بمانشستر يونايتد «1998-1999»، ثم تشيلسي «2011-2012».

وعلى صعيد ملعب المباراة النهائية، يستضيف بوشكاش أرينا في العاصمة المجرية، بوادبست، النهائي القاري للمرة الأولى في تاريخه، بل إنها ستكون الأولى أيضاً للمجر نفسها، في مشهد جديد للبطولة، قد يُكلّل أيضاً بتتويج «غير مسبوق» لأرسنال، الذي لم يرفع الكأس «ذات الأذنين» أبداً.

ويُذكر أن بوشكاش أرينا، الذي تأسّس بين عامي 2017 و2019، وافتُتِح قبل 6 سنوات فقط، كان على موعد بعد عام واحد فقط، مع أول مباراة نهائية أوروبية في تاريخه، عندما استضاف نهائي كأس السوبر 2020 بين بايرن ميونيخ وإشبيلية، ثم احتضن للمرة الأولى أيضاً، نهائي الدوري الأوروبي عام 2023، بين إشبيلية وروما، وبينهما كان مُضيفاً لبعض مباريات دور الـ 16 في «الشامبيونزليج» والـ 32 في «يوروبا ليج»، التي لم يكن أحد أطرافها فريقاً مجرياً، بسبب قيود السفر التي وضعتها إنجلترا، وقت جائحة كورونا، بموسم 2020-2021.