الزمالك يصطحب «الأيقونة» بيزيرا إلى الجزائر رغم الإصابة

6 مايو 2026 12:22

القاهرة(د ب أ)
غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري مطار القاهرة متجهة إلى الجزائر، اليوم الأربعاء، استعداداً لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري المقرر لها يوم السبت المقبل على استاد 5 يوليو 1962 في ذهاب نهائي كأس الكونفيدرالية الأفريقية.
وذكر المركز الإعلامي لنادي الزمالك المصري أن البعثة يترأسها المهندس هشام نصر نائب رئيس مجلس إدارة النادي.
وضمت البعثة 25 لاعباً هم محمد عواد ومهدي سليمان ومحمود الشناوي في حراسة المرمي، ومعه محمود بنتايج وأحمد فتوح ومحمود حمدي "الونش" وحسام عبد المجيد ومحمد إسماعيل والسيد أسامة ومحمد إبراهيم وعمر جابر ومحمد شحاتة وأحمد ربيع ومحمود جهاد وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومحمد السيد ويوسف وائل "فرنسي" وعبد الله السعيد وآدم كايد وأحمد شريف وشيكو بانزا وخوان بيزيرا وناصر منسي وعدي الدباغ وسيف الجزيري.
وشهدت القائمة تواجد البرازيلي خوان بيزيرا رغم معاناته من آلام في الحوض وغموض موقفه من اللحاق بالمباراة، حيث يتمسك الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بآمال إشراكه كونه الأبرز خلال الموسم الحالي.

