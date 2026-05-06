مدرب تمبروولفز يتهم ويمبانياما بارتكاب صدّات غير قانونية

اتهم كريس فينش، مدرب مينيسوتا تمبروولفز، لاعب ارتكاز سان أنتونيو سبيرز العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما، بارتكاب عدة صدات غير قانونية، خلال مستهل مبارياتهما في نصف نهائي المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي أيه).

وقدّم اللاعب الفارع الطول (2.24 م) أداءً دفاعياً رائعاً، رغم خسارة فريقه على أرضه أمام تمبروولفز بفارق نقطتين 102-104 الاثنين، مسجّلاً رقماً قياسياً جديداً في تاريخ «بلاي أوف» بـ 12 صدّة.

ورغم هذا الإنجاز، إلا أن تمبروولفز اتهمه بارتكاب عدة صدات غير قانونية تُرتكب أثناء هبوط الكرة أو بعد ارتدادها من اللوحة الخلفية. في مثل هذه الحالات، يجب احتساب السلة.

وقال فينش، الثلاثاء: «كان ينبغي على الحكام احتساب أربع صدات على الأقل من صدات ويمبانياما كأخطاء».

وتابع المدرب البالغ 56 عاماً: «من الواضح أن ويمبانياما قدّم أداءً تاريخياً، ولكن عند مراجعة صداته، نجد أن أربعاً منها على الأقل غير قانونية، وربما خمس صدات».

وأضاف: «بالنسبة لي، الأمر مقلق بعض الشيء لعدم احتساب أي منها. لدينا لاعب استثنائي في الصدات، طوله 2.29 متر (2.24 م)، يرتمي نحو كل شيء، ولا أحد يُدرك أن هذه الصدّات قد تُعتبر عرقلة للكرة؟».

وتابع: «لنفترض أنها أربع. هذا يعني 8 نقاط. هل تعلمون كم تُساوي 8 نقاط في مباراة «أن بي أيه»؟ هو رقم ضخم».

وعلى الرغم من فوز تمبروولفز، إلا أن سبيرز لا يزال المرشح الأوفر حظاً للفوز بالسلسلة، بعدما أنهى الموسم المنتظم في المركز الثاني، مقابل المركز السادس لمنافسه وبفارق 13 فوزاً إضافياً.

وينافس «ويمبي» ابن الـ 22 ربيعاً في سباق الصراع النهائي على جائزة أفضل لاعب في الدوري لهذا الموسم، بعدما تُوِّج بجائزة أفضل مدافع.