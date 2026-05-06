العين على أعتاب الدرع التاسع في «دوري تحت 23»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

يقترب العين، حامل اللقب وصاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج، من حسم لقب دوري المحترفين تحت 23 عاماً قبل جولتين على الختام، حينما يستقبل ضيفه الشارقة في السادسة وخمس دقائق من مساء غدٍ الخميس على استاد هزاع بن زايد، ضمن ختام الجولة 24، والتي تشهد في التوقيت ذاته مواجهات الوصل والوحدة على ملعب زعبيل، والنصر وشباب الأهلي على استاد آل مكتوم.

ويتربع العين على صدارة الترتيب برصيد 54 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الشارقة الوصيف (46 نقطة)، حيث يكفيه الفوز أو التعادل لحسم اللقب رسمياً للمرة التاسعة في تاريخه، وتعزيز رقمه القياسي في عدد مرات التتويج.

ويبدو «الزعيم» في وضع مثالي للحسم المبكر، بعدما تصدّر قائمة الأقوى هجوماً برصيد 51 هدفاً، إلى جانب كونه الأفضل دفاعاً باستقباله 13 هدفاً فقط خلال 23 مباراة، حقق خلالها الفوز في 17 مباراة، مقابل 3 تعادلات و3 خسائر.

في المقابل، خاض الشارقة 23 مباراة، حقق خلالها 14 انتصاراً و4 تعادلات مقابل 5 خسائر، من بينها خسارته أمام العين 0-2 في مواجهة الدور الأول.

ويتصدّر العين قائمة الأندية الأكثر تتويجاً بلقب دوري المحترفين تحت 23 عاماً برصيد 8 ألقاب، كان آخرها في الموسم الماضي 2024-2025، يليه شباب الأهلي بثلاثة ألقاب، فيما تضم قائمة الأبطال أيضاً الجزيرة (2008-2009)، الشارقة (2015-2016)، الوحدة (2016-2017)، النصر (2017-2018)، وكلباء (2023-2024).