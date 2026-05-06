«الفنية للرياضات الإلكترونية» تبحث روزنامة البطولات المحلية

6 مايو 2026 13:18

الشارقة (الاتحاد)
عقدت اللجنة الفنية باتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية اجتماعها الأول عقب اعتماد تشكيلها من مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة إبراهيم يوسف الخوري، وبحضور سعيد علي الطاهر، نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة حمد قاسم، وسليمان النقبي، ومحمد خالد المدني، وعبدالولي نصاري، إلى جانب المدير الفني خالد زوزو، وسكرتير الاتحاد ومقرر اللجنة أحمد جمال.
واستهلت اللجنة اجتماعها بمناقشة الخطط الفنية والتنظيمية للفترة المقبلة، حيث تم استعراض الاستعدادات الجارية لاستضافة بطولة الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية، المقررة إقامتها في أبوظبي خلال يونيو المقبل، بما يعزّز مكانة الدولة كمركز إقليمي رائد في هذا القطاع.
كما ناقشت اللجنة التحضيرات الخاصة بمشاركة المنتخبات الوطنية في كأس الأمم للرياضات الإلكترونية، إلى جانب متابعة جاهزية الفرق لخوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية في ناجويا اليابانية خلال سبتمبر المقبل، في إطار السعي لتحقيق نتائج مميزة على المستوى القاري.
وتطرّق الاجتماع إلى خطط إطلاق البطولات المحلية، حيث جرى استعراض ترتيبات الدوري الإماراتي لكرة القدم الإلكترونية، وكأس الإمارات لكرة القدم الإلكترونية، إضافة إلى مناقشة إطلاق دوري وطني لمختلف الألعاب الإلكترونية، بهدف توسيع قاعدة المشاركة ورفع مستوى التنافس.
وأكدت اللجنة في ختام اجتماعها أهمية التكامل بين الجوانب الفنية والتنظيمية، وضرورة تكثيف الجهود لضمان تنفيذ البرامج بكفاءة عالية، بما يسهم في تطوير المنظومة ورفع جاهزية المنتخبات الوطنية.
ويأتي هذا الاجتماع ضمن توجهات الاتحاد لتطوير العمل الفني وبناء منظومة احترافية مستدامة تعزّز حضور الإمارات في المحافل الإقليمية والدولية.

