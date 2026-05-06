«السماوي» يتنفس «النسيم الجميل» بهدف الدقيقة 82

6 مايو 2026 14:15

علي معالي (أبوظبي)
وضعت النقطة 26 فريق بني ياس في الأمان بدوري أدنوك للمحترفين، بعد التعادل مع الظفرة في الجولة الـ24، وكان وضع «السماوي» قبل الدقيقة 82 أمام الظفرة صعباً للغاية، حيث كان «الفارس» متقدماً 2-1، ولكن جاءت الدقيقة 82 بمثابة النسيم الجميل، من خلال هدف سجله نسيم شاذلي، الذي لعب في الدقيقة 67 بدلاً من سيفيور قودوين، وهو الهدف الذي جعل بني ياس يخرج متعادلاً 2-2 ويصل إلى النقطة 26، التي وضعت «السماوي» في الأمان.
ويعد هدف نسيم شاذلي، هو الأول له هذا الموسم، والأهم كذلك، كونه ساهم في بقاء الفريق في هذا التوقيت الصعب بالمحترفين قبل نهاية الموسم بجولتين، وهو الهدف الثاني له في مسيرته مع بني ياس، حيث سجل هدفاً في الموسم الماضي بدوري أدنوك أيضاً، وشارك نسيم حتى الآن في 17 مباراة هذا الموسم بالمحترفين، بواقع 687 دقيقة، وهي نسبة مباريات أفضل من الموسم الماضي، الذي لعب خلاله 9 مباريات بواقع 421 دقيقة.
وإذا كان نسيم شاذلي علامة فارقة في المباراة بهدف البقاء، في الدقيقة 82، فإن هناك ثنائياً آخر بالفريق لهما قصة مميزة مع السماوي، وهما يوسف نيكتيه، وسهيل النوبي، الأول سجل هدف فريقه الأول أمام الظفرة في الدقيقة 36، ليصل بذلك إلى الهدف رقم 31 في دوري أدنوك للمحترفين منذ انتقاله للسماوي في موسم 2023-2024، حيث وصل عدد أهداف نيكتيه هذا الموسم إلى 8 أهداف، إضافة إلى 3 تمريرات ذهبية، وسجل في الموسم الماضي 14 هدفاً، وفي أول مواسمه سجل 9 أهداف، ولعب يوسف هذا الموسم 24 مباراة، بواقع 2056 دقيقة، لم يحصل خلالها على بطاقة صفراء.
أما سهيل النوبي فقد كان له دور بارز في مشوار نيكتيه التهديفي حيث صنع 9 تمريرات ذهبية حاسمة من أهداف المهاجم الفرنسي خلال مسيرته مع بني ياس، وهو ما يؤكد حالة الانسجام الكبيرة والتفاهم بين اللاعبين في أرض الملعب.
ونجح سهيل هذا الموسم في تسجيل هدف وحيد بالدوري، وصنع 5 أهداف، من خلال مشاركته في 19 مباراة، بواقع 1623 دقيقة.

