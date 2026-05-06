4 فرق في دائرة الهبوط بدوري أدنوك بعد الجولة الـ24

علي معالي (أبوظبي)

شهدت الجولة 24 تحولات خطيرة بين فرق المؤخرة بدوري أدنوك للمحترفين، حيث وجد البطائح نفسه فجأة في قاع الترتيب، والأقرب للهبوط بعد هزيمة قاسية أمام دبا بهدفين مقابل هدف، ليكرر «النواخذة» انتصاره على «الراقي» (ذهاباً وإياباً)، هذا الموسم وهو الانتصار الثالث من أصل 4 مواجهات بين الفريقين، حيث حقق البطائح فوزاً واحداً فيما أظهر دبا قوة وصلابة.

وربما تكون المباراة أمام البطائح بمثابة طوق النجاة الذي يجعل دبا يستمر بالمحترفين، حيث قفز الفريق إلى المركز الـ12 برصيد 20 نقطة، تاركاً البطائح يعاني مع الظفرة في قاع البطولة، ولكل منهما 19 نقطة، وأمام دبا محطتين صعبتين أمام عجمان والعين في آخر مباراتين بالمسابقة في الجولتين 25 و26.

ودخل البطائح دوامة الهبوط بشكل عنيف بعد الهزة الكبيرة للفريق في المباراة الأخيرة، حيث سيّطر «الراقي» على معظم فترات المباراة أمام دبا (65% مقابل 35%)، لكنه خسر في النهاية في توقيت صعب للغاية من عمر المسابقة، ورغم أن تسديدات الراقي وصلت إلى 12 تسديدة على مرمى دبا، لكن محمد الرويحي حارس «النواخذة» أظهر براعة شديدة في التصدي لكل المحاولات، وأصبحت فرص البطائح صعبة في البقاء، حيث بات في انتظار خدمات الآخرين، إذ يلتقي الفريق في آخر جولتين مع الشارقة وشباب الأهلي على التوالي.

أما الفريق الثالث الذي يعاني فهو الظفرة، الذي دخل هو الآخر الدوامة بنفس رصيد البطائح، وكان الفريق قاب قوسين أو أدني من الأمان حتى الدقيقة 82 أمام بني ياس، الذي سجل هدف التعادل في المباراة التي انتهت 2-2، لينجو «السماوي» بالوصول للمركز التاسع برصيد 26 نقطة، ويقع «الفارس» في المحظور بتواجده في المركز قبل الأخير، حيث يلتقي في آخر مباراتين بالدوري مع العين والوحدة.

والفريق الرابع المهدد بالخطر هو كلباء الذي وصل إلى النقطة 24 بعد التعادل مع خورفكان 0-0، وفارق الـ4 نقاط بينه وبين أقرب منافسيه «دبا» يجعله مهدداً هو الآخر بالهبوط، حيث يلتقي فريق كلباء في آخر مباراتين مع النصر والوصل، حيث تضعه الخسارة في موقف حرج، خصوصاً إذا ما تمكّن دبا والظفرة أو البطائح من الانتصار في آخر مباراتين، لذلك يحتاج كلباء إلى تحقيق التعادل في آخر مباراتين، للبقاء أو الانتصار على النصر أو الوصل لضمان البقاء بالمحترفين.

** مواجهات كلباء

النصر خارج ملعبه

الوصل خارج ملعبه

** مواجهات دبا

عجمان على ملعبه

العين خارج ملعبه



** مواجهات البطائح

الشارقة على ملعبه

شباب الأهلي خارج ملعبه

** مواجهات الظفرة

العين خارج ملعبه

الوحدة على ملعبه