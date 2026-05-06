الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

16 لاعباً يمثلون المبارزة في «الألعاب الخليجية»

16 لاعباً يمثلون المبارزة في «الألعاب الخليجية»
6 مايو 2026 15:30

علي معالي (أبوظبي)
قرر اتحاد المبارزة برئاسة الشيخ سالم بن سلطان القاسمي المشاركة في دورة الألعاب الخليجية المقررة في الدوحة خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الحالي، بعدد 16 لاعباً ولاعبة، في البطولة التي تشهد مشاركة منتخبات الكويت والبحرين وعمان والسعودية وقطر، بالإضافة إلى منتخبنا.
ويشارك منتخبنا في سلاح الفلوريه، باللاعبين، فارس البلوشي، خليفة الكعبي، حمد الجلاف، عبدالرحمن مبارك، الهيام البلوشي، حمدة التميمي، شما العبري، وزينب موسى.
بينما يشارك في سلاح الإيبيه باللاعبين محمد المازمي، مايد محمد، خليفة الزرعوني، حمدان الجهضمي، شيخة الزعابي، ريم البحراني، لمار النحلة، ونجود صلاح، إضافة إلى أسامة عادل المدير الفني، وجورجي لمينوف مدرباً، وعلي الكندي عضو مجلس إدارة الاتحاد، مدير المنتخبات الوطنية، إدارياً للبعثة، وعلي عبدالرحمن الحمادي حكماً مرافقاً.
وتسافر بعثة المبارزة يوم الاثنين المقبل، على أن تكون العودة يوم 16 من نفس الشهر، وحيث تقام منافسات الفردي في سلاح الفلوريه والايبيه أولاد وبنات يومي 13 و14، بينما تقام منافسات الفرق يوم 15.
ونظراً لظروف الامتحانات الخاصة بعدد كبير من لاعبي منتخبنا الوطني، تقرر الاكتفاء بالتدريبات مع الأندية التي ينتمي إليها كل لاعب. 

أخبار ذات صلة
«السلة» إلى قطر للحفاظ على لقب «الألعاب الخليجية»
20 لاعباً في قائمة «أبيض الطائرة» للألعاب الخليجية
دورة الألعاب الخليجية
اتحاد المبارزة
آخر الأخبار
لبني عبد العزيز.. في «العائد»
الترفيه
لبنى عبد العزيز.. في «العائد»
اليوم 16:52
سوق أبوظبي للأوراق المالية
اقتصاد
«إتش إس بي سي» عضو تقاصٍّ عام في سوق أبوظبي للأوراق المالية
اليوم 16:51
«الاقتصاد والسياحة» توقّع مذكرة تفاهم مع «TRUXX»
اقتصاد
«الاقتصاد والسياحة» توقّع مذكرة تفاهم مع «TRUXX»
اليوم 16:46
رجل يزيل الثلج خلال العاصفة الثلجية
الأخبار العالمية
أميركا: عاصفة ثلجية تضرب كولورادو وتعرقل الحركة
اليوم 16:45
«جامعة الإمارات» تشارك بـ 12 مشروعاً في «اصنع في الإمارات»
الترفيه
«جامعة الإمارات» تشارك بـ 12 مشروعاً في «اصنع في الإمارات»
اليوم 16:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©