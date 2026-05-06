16 لاعباً يمثلون المبارزة في «الألعاب الخليجية»

علي معالي (أبوظبي)

قرر اتحاد المبارزة برئاسة الشيخ سالم بن سلطان القاسمي المشاركة في دورة الألعاب الخليجية المقررة في الدوحة خلال الفترة من 11 إلى 22 مايو الحالي، بعدد 16 لاعباً ولاعبة، في البطولة التي تشهد مشاركة منتخبات الكويت والبحرين وعمان والسعودية وقطر، بالإضافة إلى منتخبنا.

ويشارك منتخبنا في سلاح الفلوريه، باللاعبين، فارس البلوشي، خليفة الكعبي، حمد الجلاف، عبدالرحمن مبارك، الهيام البلوشي، حمدة التميمي، شما العبري، وزينب موسى.

بينما يشارك في سلاح الإيبيه باللاعبين محمد المازمي، مايد محمد، خليفة الزرعوني، حمدان الجهضمي، شيخة الزعابي، ريم البحراني، لمار النحلة، ونجود صلاح، إضافة إلى أسامة عادل المدير الفني، وجورجي لمينوف مدرباً، وعلي الكندي عضو مجلس إدارة الاتحاد، مدير المنتخبات الوطنية، إدارياً للبعثة، وعلي عبدالرحمن الحمادي حكماً مرافقاً.

وتسافر بعثة المبارزة يوم الاثنين المقبل، على أن تكون العودة يوم 16 من نفس الشهر، وحيث تقام منافسات الفردي في سلاح الفلوريه والايبيه أولاد وبنات يومي 13 و14، بينما تقام منافسات الفرق يوم 15.

ونظراً لظروف الامتحانات الخاصة بعدد كبير من لاعبي منتخبنا الوطني، تقرر الاكتفاء بالتدريبات مع الأندية التي ينتمي إليها كل لاعب.