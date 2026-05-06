21 نزالاً في مواجهات النسختين 70 و71 من «محاربي الإمارات»

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد سلسلة بطولات «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، التي تنظمها شركة بالمز الرياضية، انطلاق النسختين 70 و71، وتقام البطولة على مدار يومين، حيث تنطلق بعد غدٍ الجمعة وتختتم السبت بصالة سبيس 42 أرينافي في منطقة شاطئ الراحة بالعاصمة أبوظبي.

يشارك في المنافسات 42 مقاتلاً ومقاتلة من مختلف دول العالم وستكون البداية يوم الجمعة بالنسخة 70 التي تشهد 10 نزالات بمشاركة 20 مقاتلاً ومقاتلة، فيما تقام السبت النسخة الدولية 71، بإقامة 11 نزالاً، بمشاركة 22 من أبطال اللعبة.

وتشهد النسخة 70 مواجهات قوية تجمع نخبة المقاتلين من 15 دولة، ويتضمن الحدث الرئيسي أبرز النزالات قوة في وزن الثقيل بين المغربي بدر مدركوري والبرازيلي إدوارد نيفيز، أما النسخة 71 التي تقام السبت فتتضمن أبرز النزالات مع 22 مقاتلاً ومقاتلة من 13 دولة، وتشهد عودة عدد من نجوم البطولة، ويلتقي في الحدث الرئيسي على لقب وزن الخفيف الأوكراني فلاديسلاف ردونيف، والأرميني مارتونمزليمان، في مواجهة مرتقبة، بينما يواجه البرازيلي برونو ماتشادو التركمستاني بختيار أورازجلدييف.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن تفاصيل الحدث، خلال المؤتمر الذي عُقد أمس بحضور فؤاد درويش الرئيس التنفيذي لشركة بالمز الرياضية، وعدد من المشاركين في المنافسات.

من جانبه أكد فؤاد درويش رئيس اللجنة المنظمة لمحاربي الإمارات، جاهزية عودة البطولة بنسختيها 70 و71إلى موطن انطلاقتها، مشيراً إلى أن الحدث يجسد المكانة الراسخة لدولة الإمارات والعاصمة أبوظبي كوجهة متميزة ومركز رياضي عالمي قادر على تنظيم أكبر الفعاليات رغم مختلف التحديات.

وقال: بكل تأكيد تواصل محاربي الإمارات ترسيخ مكانتها كإحدى أبرز المنصات الرياضية العالمية، مشيراً إلى أن عودة البطولة إلى أبوظبي تعكس مكانة الإمارة كوجهة رياضية عالمية، كما لفت إلى أن دولة الإمارات تواصل تقديم نموذج فريد في الأمن والاستقرار، بفضل حكمة قيادتها ويقظة مؤسساتها. وأشار إلى أن النسختين 70 و71 ستشهدان نزالات قوية بمشاركة مقاتلين يمثلون مدارس قتالية متنوعة، موضحاً أن محاربي الإمارات لا تقتصر على تنظيم نزالات احترافية فحسب، بل تسهم أيضاً في نشر قيم الرياضة والانضباط، وبناء جيل واعٍ قادر على مواجهة التحديات، وتعكس صورة مشرقة عن دولة الإمارات ورسالتها القائمة على التسامح والتعايش.

ووجّه درويش الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة، والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، وكافة الجهات الحكومية، إلى جانب الشركاء والداعمين، وفي مقدمتهم مجلس أبوظبي الرياضي، ودائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، وقنوات أبوظبي الرياضية، لدورهم الكبير في إنجاح البطولة، متطلعاً إلى حضور جماهيري مميز في أمسيتي الحدث.