إلغاء منافسات كرة السلة 5 ضد 5 في الألعاب الخليجية



علي معالي (أبوظبي)

أكد راشد عبدالله النقبي مدير المنتخبات الوطنية لكرة السلة إلغاء منافسات السلة للرجال 5 ضد 5 في الألعاب الخليجية المقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة، بعد اعتذار 3 منتخبات عن المشاركة في هذه النسخة، وهي الكويت، والسعودية والبحرين.

قال راشد عبدالله: «تم ألغاء معسكر المنتخب الأول الذي انطلق السبت الماضي في دبي بمشاركة 19 لاعباً، وعودة جميع اللاعبين إلى أنديتهم، استعداداً لاستئناف نشاطهم المحلي»، وتابع: «سيتم إقامة منافسات 3 ضد 3 بدلاً من 5 ضد 5، وذلك تحت 21 عاماً للأولاد والبنات، وتم اختيار قائمة المنتخبين على أن يكون السفر يوم 11 من الشهر الجاري إلى قطر، والعودة يوم 15 من نفس الشهر، على أن يُعقد الاجتماع الفني يوم 12».

وأضاف: «منتخبنا يحمل لقب البطولة الأخيرة التي جرت في الكويت، وكان هدفنا الذهاب إلى قطر للحفاظ على لقبنا، ولكن اعتذار المنتخبات الخليجية جعل الأمور تتغير، ونظل حاملين للقب حتى النسخة المقبلة».