الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

الاتحاد الدولي يكرّم الاتحادات الفائزة بجوائز «فيفا فوروورد»

6 مايو 2026 17:46

 
فانكوفر (وام)

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم، الفائزين بجوائز برنامج «FIFA Forward» لعام 2026 - نسخة الأميركتين، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة فانكوفر الكندية، بحضور جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي، عقب انعقاد كونجرس «فيفا» السادس والسبعين.
وكرّمت الجوائز عدداً من الاتحادات الوطنية تقديراً لمشاريع البنية التحتية المتميزة المدعومة من البرنامج وشملت قائمة المكرمين اتحادات أنجيلا، والأرجنتين، وتشيلي، وكوستاريكا، وجمهورية الدومينيكان، والمكسيك، وباراجواي.
ويهدف برنامج «FIFA Forward»، الذي أُطلق عام 2016، إلى دعم الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً، من خلال تمويل مشاريع تطوير كرة القدم، حيث تصل مخصصات الدعم في الدورة الحالية إلى 8 ملايين دولار لكل اتحاد.
ونال اتحاد باراجواي لكرة القدم الجائزة الذهبية بعد افتتاح مركز الأداء العالي لفرق الشباب في مدينة لوكي، والذي يضم 8 ملاعب ومنشآت متكاملة لتطوير المواهب، فيما حصل اتحاد تشيلي على الجائزة الفضية عقب تدشين مركز «خوسيه سولانتاي سيلفا» للأداء العالي في سانتياجو.
وحصد اتحاد جمهورية الدومينيكان الجائزة البرونزية بعد تطوير مركز الأداء العالي في سان كريستوبال، بما يوفر بيئة تدريب بمعايير دولية للمنتخبات والحكام.
وفي فئات الجوائز الأخرى، فاز الاتحاد المكسيكي بجائزة أفضل ملعب عن إنشاء ملعب هجين في مركزه للأداء العالي، بينما نال الاتحاد الأرجنتيني جائزة الابتكار بعد إطلاق مركز تكنولوجيا وتطوير التحكيم لدعم تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، في حين حصل اتحاد كوستاريكا على جائزة الاستدامة والشمولية لاعتماده حلول الطاقة الشمسية وتحديث أنظمة الإضاءة.
وتُوّج اتحاد أنجيلا لكرة القدم بجائزة الإنجاز، بعد إنشاء أول ملعب بالعشب الصناعي في الجزيرة ضمن مشروع تطوير بنيته التحتية.
وتهدف هذه الجوائز إلى تسليط الضوء على المشاريع الأكثر تأثيراً في تطوير كرة القدم في قارة الأميركتين، وتشجيع تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الاتحادات الوطنية.

