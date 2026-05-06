«أومبودسمان» و«كالاندجان» يتصدران الترشيحات في كورال إكليبس

عصام السيد (أبوظبي)

يتصدر «أومبودسمان» لجودلفين الترشيحات للفوز بنسبة 3/1، في سباق كورال إكليبس الكلاسيكي للفئة الأولى لمسافة الميل وربع الميل، وذلك بعد أن حلّ ثانياً خلف «ديلاكروا» في نسخة الموسم الماضي، ثمّ فاز بسباقي جودمونت الدولي ودبي تيرف في ميدان في مارس.

وهناك «كالاندجان»، الذي حقق فوزاً ساحقاً في سباق دبي شيماء كلاسيك في ميدان، وهو خامس فوز له على التوالي في سباقات الفئة الأولى، ضمن سلسلة انتصارات تشمل كأس اليابان، وسباق الملك جورج في أسكوت، وسباق كيو آي بي سي أو تشامبيون ستيكس.

ويُشارك أيضاً في السباق الفائز بسباق قوس النصر، «داريز»، وهو حصان آخر من إنتاج مزرعة آغا خان، بينما تضمّ تشكيلة أيدان أوبراين القوية عادةً «ميني هوك»، بالإضافة إلى الخيول البالغة من العمر ثلاث سنوات: «بينفينوتو سيليني»، و«غستاد»، و«بورتو ريكو».

ومن الخيول الأخرى الأكبر سناً هناك «المقام» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، سوزي ألميريك، باي سيتي رولر، فيكتوريوس فور إيفر، برانت، وويستربيرج.