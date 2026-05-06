الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«أومبودسمان» و«كالاندجان» يتصدران الترشيحات في كورال إكليبس

«أومبودسمان» و«كالاندجان» يتصدران الترشيحات في كورال إكليبس
6 مايو 2026 18:30

 

عصام السيد (أبوظبي)
يتصدر «أومبودسمان» لجودلفين الترشيحات للفوز بنسبة 3/1، في سباق كورال إكليبس الكلاسيكي للفئة الأولى لمسافة الميل وربع الميل، وذلك بعد أن حلّ ثانياً خلف «ديلاكروا» في نسخة الموسم الماضي، ثمّ فاز بسباقي جودمونت الدولي ودبي تيرف في ميدان في مارس.
وهناك «كالاندجان»، الذي حقق فوزاً ساحقاً في سباق دبي شيماء كلاسيك في ميدان، وهو خامس فوز له على التوالي في سباقات الفئة الأولى، ضمن سلسلة انتصارات تشمل كأس اليابان، وسباق الملك جورج في أسكوت، وسباق كيو آي بي سي أو تشامبيون ستيكس.
ويُشارك أيضاً في السباق الفائز بسباق قوس النصر، «داريز»، وهو حصان آخر من إنتاج مزرعة آغا خان، بينما تضمّ تشكيلة أيدان أوبراين القوية عادةً «ميني هوك»، بالإضافة إلى الخيول البالغة من العمر ثلاث سنوات: «بينفينوتو سيليني»، و«غستاد»، و«بورتو ريكو».
ومن الخيول الأخرى الأكبر سناً هناك «المقام» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، سوزي ألميريك، باي سيتي رولر، فيكتوريوس فور إيفر، برانت، وويستربيرج.

أخبار ذات صلة
جودلفين يُجهّز خيوله للمشاركة في المنافسات الدولية
شيري ديفو أول مدرّبة تفوز بسباق كنتاكي ديربي
جودلفين
خيول جودلفين
خيول الإمارات
سباقات الخيول
آخر الأخبار
حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس جيرالد فورد" قرب مضيق جبل طارق
الأخبار العالمية
أكبر حاملة طائرات أميركية تغادر الشرق الأوسط
اليوم 18:47
دورتموند يفتقد بنسبعيني لنهاية الموسم وأديمي يقترب من العودة
الرياضة
دورتموند يفتقد بنسبعيني لنهاية الموسم وأديمي يقترب من العودة
اليوم 18:45
وزير الاستثمار: الإمارات استقطبت 251 مشروعاً أجنبياً صناعياً مباشراً باستثمارات 33 مليار دولار
اقتصاد
وزير الاستثمار: الإمارات استقطبت 251 مشروعاً أجنبياً صناعياً مباشراً باستثمارات 33 مليار دولار
اليوم 18:39
«أومبودسمان» و«كالاندجان» يتصدران الترشيحات في كورال إكليبس
الرياضة
«أومبودسمان» و«كالاندجان» يتصدران الترشيحات في كورال إكليبس
اليوم 18:30
صندوق خليفة لتطوير المشاريع
اقتصاد
«صندوق خليفة» يوقّع 4 مذكرات تفاهم خلال «اصنع في الإمارات»
اليوم 18:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©