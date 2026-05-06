دورتموند يفتقد بنسبعيني لنهاية الموسم وأديمي يقترب من العودة



دوسلدورف (د ب أ)

يغيب الجزائري الدولي رامي بنسبعيني مدافع بوروسيا دورتموند الألماني عن آخر مباراتين لفريقه في الموسم الحالي بسبب إصابة في القدم، وقال الكرواتي نيكو كوفاتش مدرب الفريق خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: «الأمور ليست على ما يرام بالنسبة لرامي، فهو لا يزال يتألم».

وغاب بنسبعيني بالفعل عن مباراة فريقه ضد بوروسيا مونشنجلادباخ التي خسرها بنتيجة صفر / 1 نهاية الأسبوع الماضي، بينما يستضيف دورتموند نظيره آينتراخت فرانكفورت يوم الجمعة، كما سيخرج لمواجهة فيردر بريمن يوم 16 مايو بنهاية الموسم.

وشرح كوفاتش قائلاً: «شخصياً، لا أظن أنه سيكون جاهزاً لمواجهة بريمن أيضاً، وهذا يعني أن موسم البوندسليجا انتهى بالنسبة له، لكن لن يغيب عن كأس العالم بالتأكيد»، ويأمل بنسبعيني في أن يلعب نهائيات كأس العالم في شهري يونيو ويوليو رفقة منتخب الجزائر.

في الوقت نفسه فإن المهاجم كريم أديمي يستعد للعودة مع الفريق، بعد تعافيه من مشاكل عضلية، وغيابه 3 مباريات عن الفريق، حيث كان قد عاد بالفعل للتدريبات، واستأنف التدريبات أيضاً كل من لاعب خط الوسط فيليكس نميشا، والمدافع نيكلاس سولي، واللذان غابا مؤخراً، ولكن بالمشاركة في جزء محدود من المران.