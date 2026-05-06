ريو فرديناند يطلق مبادرة مجتمعية بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي

دبي (الاتحاد)

أطلق نجم كرة القدم الإنجليزي ونادي مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي مبادرة One Body الرياضية المجتمعية، التي تقام وسط أجواء حيوية في فندق «جميرا بيتش» في الساعة 6:30 صباح الأحد المقبل.

وتهدف المبادرة إلى توسيع رقعة ممارسة الرياضة في مختلف مناطق دبي لتشمل كافة فئات المجتمع، بما يعزز جودة الحياة وصحة وسعادة أفراد المجتمع، وتتضمن المبادرة إقامة حصص لياقة بدنية مجانية ومفتوحة للجمهور، يقودها النجم الإنجليزي فرديناند، وزوجته كيت فرديناند، وبمشاركة نخبة من النجوم الرياضيين العالميين، في أجواء مجتمعية تفاعلية مفتوحة أمام الجميع.

وأعرب ريو فرديناند عن سعادته بإطلاق هذه المبادرة المهمة من دبي تحديداً وفي هذا الوقت المهم، وقال: «هذه الخطوة تؤكد أن دبي هي الوجهة المثالية التي تجمع محبي الحياة، وهي المكان الذي يترجم سعادة القاطنين على أرضها إلى واقع ملموس عبر الرياضة والنشاط البدني».

كما أكد نجم الكرة الإنجليزية والعالمية أنه ومن خلال لقاءاته المستمرة مع مختلف فئات المجتمع قد وجد أن دولة الإمارات هي الوطن الذي يجتمع فيه ملايين الأشخاص من مختلف الجنسيات والأعمار والذين يجمعهم ممارسة الرياضة والنشاط البدني بأسلوب صحي وسليم.

وأشار فرديناند إلى أن الهدف الجوهري هو تشجيع الأفراد على كسر روتين الحياة اليومية، وأضاف: «نسعى لمواجهة ضغوط الحياة وتزايد أنماط العمل المكتبي والجلوس الطويل، فالرياضة ليست مجرد لياقة بدنية، بل هي ركيزة أساسية لدعم الصحة النفسية وزيادة الشعور بالرضا والسعادة».

من جانبه أكد عيسى شريف، مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، أن المبادرة تأتي في إطار جهود المجلس المستمرة، وقال: «تواكب هذه المبادرة خطتنا الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز الرياضة المجتمعية، من خلال تشجيع الجمهور على ممارسة الرياضة بانتظام وتحويل الرياضة والنشاط البدني إلى جزء من الحياة اليومية، وتأكيد وصولها إلى كافة فئات المجتمع».

وتهدف الفعالية إلى خلق بيئة تفاعلية محفزة، تعكس حرص المجلس على توفير منصات تتيح للجمهور التفاعل المباشر مع شخصيات رياضية ملهمة، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وتحويل النشاط البدني إلى ممارسة يومية.

وتُثبت المبادرة أن الرياضة تتجاوز مفهوم المجهود البدني لتصبح أداة مؤسسية فعالة للتواصل المجتمعي المستدام، وهو الزخم الذي يسعى مجلس دبي الرياضي لمواصلته والبناء عليه، مع الإعلان المرتقب عن تفاصيل وموقع الحصة التدريبية الثالثة والمقرر إقامتها خلال شهر يونيو 2026.