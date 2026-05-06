الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نيمار يعتذر عن صفعة وروبينيو جونيور

نيمار يعتذر عن صفعة وروبينيو جونيور
6 مايو 2026 19:53

 
باراغواي (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
مشادة نيمار ونجل روبينيو تفتح التحقيقات في سانتوس!
في غياب نيمار.. تعادل بالميراس وسانتوس في الدوري البرازيلي


قدّم النجم نيمار اعتذاراً علنياً إلى زميله الشاب في نادي سانتوس البرازيلي لكرة القدم، روبينيو جونيور، بعدما صفعه خلال حصة تدريبية، وأظهر اللاعبان تصالحهما خلال مباراة أقيمت أمس الثلاثاء.
وكان سانتوس قد أعلن الاثنين فتح تحقيق عقب المشادة بين النجم البالغ 34 عاماً ونجل روبينيو مهاجم ريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي السابق.
وقال نيمار للصحفيين بعد تعادل سانتوس 1-1 مع ريكوليتا في باراجواي «إذا كنتم تريدون اعتذاراً أمام الصحافة، فها هو. كنت قد اعتذرت بالفعل له ولعائلته. لقد تجاوزت الحدود»، وبحسب الصحافة البرازيلية، وقعت المشادة لأن أفضل هداف في تاريخ منتخب البرازيل لم يستسغ أن يُراوغه زميله الشاب البالغ 18 عاماً خلال حصة تدريبية الأحد، وأكد روبينيو جونيور الثلاثاء بعد المباراة أن نيمار صفعه، لكنه شدد على أن الحادثة طويت «كل شيء تمّ حلّه».
وأضاف «إنه وضع أزعجني لأن نيمار مثلي الأعلى منذ الطفولة.. تحدثت مع والديّ وأنا أقبل اعتذاره»، وخلال اللقاء، سجّل نيمار هدف سانتوس واحتضن روبينيو جونيور أثناء الاحتفال.
وقال لاعب باريس سان جرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني السابق للصحفيين «إنه فتى أحبه كثيراً، وأكّن له مودة خاصة. هذا يحدث في كرة القدم، تتشاجر مع صديقك، مع أخيك».
ورغم مشكلاته البدنية المتكررة، لا يزال نيمار البالغ 34 عاماً، يأمل في استدعائه من قبل المدرب الإيطالي للمنتخب كارلو أنشيلوتي للمشاركة في كأس العالم المقررة بين 11 يونيو و19 يوليو، علماً أنه لم يخض أي مباراة بقميص بطل العالم خمس مرات منذ أكتوبر 2023.
وسيعلن أنشيلوتي عن القائمة النهائية للمونديال في 18 الشهر الحالي، ويقضي روبينيو الأب البالغ 42 عاماً وزميل نيمار السابق في سانتوس، حالياً عقوبة السجن في البرازيل بعد إدانته في إيطاليا بتهمة الاغتصاب الجماعي.

نيمار
سانتوس
الدوري البرازيلي
الكرة البرازيلية
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير الكويت في وفاة الشيخ عبدالله محمد الجابر الصباح
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير الكويت في وفاة الشيخ عبدالله محمد الجابر الصباح
اليوم 19:55
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية في تشاد
علوم الدار
الإمارات تدين الهجوم الإرهابي على قاعدة عسكرية في تشاد
اليوم 20:29
«اصنع في الإمارات» تناقش دور التكنولوجيا في تطوير الصناعة
اقتصاد
«اصنع في الإمارات» تناقش دور التكنولوجيا في تطوير الصناعة
اليوم 20:29
«روكس موتور» تختار أبوظبي لإنشاء مركز متقدم للتصنيع بطاقة 300 ألف مركبة
اقتصاد
«روكس موتور» تختار أبوظبي لإنشاء مركز متقدم للتصنيع بطاقة 300 ألف مركبة
اليوم 20:28
الوحدة
الرياضة
الوصل ينفرد بالمركز الثالث بـ «القاضية»
اليوم 20:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©