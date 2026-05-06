الوصل ينفرد بالمركز الثالث بـ «القاضية»

مصطفى الديب (أبوظبي)

حقق الوصل فوزاً مهماً على الوحدة في عقر داره بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على استاد آل نهيان في العاصمة أبوظبي، وانفرد «الإمبراطور» بالمركز الثالث بعدما رفع رصيده إلى 42 نقطة، فيما توقف رصيد الوحدة عند 39 نقطة ليبقى في المركز الخامس.

جاءت المباراة مثيرة وقوية، تقدم بورخا للوصل مبكراً عند الدقيقة الخامسة، ثم عادل فاكوندوا للوحدة في الدقيقة 35 لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل فريق.

في الشوط الثاني، تواصلت الندية وسجل خمينيز هدف التقدم للوصل من ضربة جزاء في الدقيقة 55، على الجهة الأخرى، نجح البديل عمر خربين في تسجيل هدف التعادل لأصحاب الأرض من ضربة جزاء أيضاً عند الدقيقة 67.

واستمر التعادل حاضراً حتى نجح البديل فابيو ليما في تسجيل هدف الوصل الثالث من ضربة جزاء في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل من الضائع لتكون بمثابة الضربة القاضية التي تسببت في انفراد الوصل بالمركز الثالث بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.