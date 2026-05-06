الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الشارقة بطل دوري سوبر «شباب اليد»

6 مايو 2026 20:45


الشارقة (وام)
توج فريق الشارقة بطلاً للنسخة الأولى من بطولة دوري السوبر لكرة اليد للشباب، بعد فوزه على الوصل بنتيجة 36-18 في المباراة النهائية التي أقيمت اليوم في صالة نادي البطائح الثقافي الرياضي.
وبهذا الإنجاز، رفع فريق كرة اليد للشباب بنادي الشارقة عدد ألقابه هذا الموسم إلى 4 بطولات، هي الدوري، وكأس السوبر، وكأس الإمارات، بالإضافة إلى لقب دوري السوبر.
وتوج الفريق الفائز كل من محمد حسن السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة اليد، وياسر علاي النقبي، عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة الحكام، بحضور محمد صالح آل علي، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة رئيس إدارة الألعاب الجماعية، وعدد من مسؤولي النادي.
وبهذا الإنجاز، تواصل كرة اليد بنادي الشارقة سيطرتها على مسابقات اللعبة إجمالاً، وذلك بحصد البطولة رقم 13 على مستوى جميع المراحل السنية «الرجال، والشباب، والناشئين، والأشبال»، من أصل 14 مسابقة نظمها الاتحاد حتى الآن.

