الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
عدد اليوم
الرياضة

«القوس والسهم» ينظم بطولة كأس الإمارات في الفجيرة

6 مايو 2026 21:29


الشارقة (وام)
أعلن اتحاد القوس والسهم اعتماد إقامة كأس الإمارات للقوس والسهم، وكأس الإمارات لاكتشاف المواهب داخل الصالات، خلال الفترة من 9 إلى 17 مايو الحالي بمجمع زايد الرياضي في إمارة الفجيرة.
وأوضح الاتحاد في بيان له، أن الفئات المشاركة في كأس الإمارات تتضمن الرجال والسيدات تحت 18 و21 عاماً، وذوي الهمم، وتبدأ بالأدوار التأهيلية، ثم مباريات الفرق، بينما تشمل كأس الإمارات لاكتشاف المواهب فئات تحت 12 و15 عاماً، ابتداء بالأدوار التأهيلية، وصولاً إلى منافسات الفرق.
وأشار إلى اكتمال الإجراءات الفنية والتنظيمية لانطلاق البطولة الأولى على مدار يومي 9 و10 مايو الجاري، تعقبها البطولة الثانية في يومي 16و17 مايو، وفق لوائح وقوانين الاتحاد الدولي للقوس والسهم داخل الصالات.
وقالت هنادي خليفة الكابوري، رئيسة اتحاد القوس والسهم، إن البطولتين تمثلان مرتكزاً أساسياً ضمن خطط ومبادرات الاتحاد لضمان استمرار النمو والتطور في اللعبة، بالإضافة إلى اكتشاف المواهب، بعد النجاح المميز الذي حققته المرحلة النهائية من دوري اكتشاف المواهب مؤخراً بالتعاون مع لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية.

