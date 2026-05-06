الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تورك يتصدر سباق «فخورين بالإمارات» للدراجات

تورك يتصدر سباق «فخورين بالإمارات» للدراجات
6 مايو 2026 21:45

 
دبي (الاتحاد)
تصدّر اللاعب سعيد مروان من فريق «تورك» للدراجات الهوائية فئة الهواة «فردي عام» في سباق «فخورين بالإمارات» للطريق، لمسافة 60 كلم، الذي أُقيم في دبي بمشاركة أكثر من 200 دراج، ونظمته القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع اتحاد الدراجات الهوائية.
شهد السباق منافسة قوية بين المشاركين، وسط حضور لافت من فرق الهواة والمجتمع الرياضي، في واحدة من الفعاليات التي تعزز ثقافة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية في الدولة.
وأكد زعل بن زعل، مدير فريق «تورك»، أن السباق جاء قوياً وشهد مستويات مميزة، معرباً عن سعادته بتحقيق المركز الأول، ومشيراً إلى أن النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق هي ثمرة العمل الجماعي والالتزام المستمر من جميع الدراجين.
وأشاد بالدعم الذي يحظى به الفريق من الجهات الراعية، وفي مقدمتها شركتا «دبي للاستثمار» و«مجمع دبي للاستثمار»، إلى جانب «البراري للعقارات» و«أيرويكس سايكلنج» و«أوكلي»، مؤكداً أن هذا الدعم كان له أثر كبير في النجاحات المتواصلة التي يحققها الفريق.
ويُذكر أن فريق «تورك» يعد فريقاً مجتمعياً إماراتياً للهواة، تأسس عام 2015 على يد مجموعة من الشباب المواطنين من محبي رياضة الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة ونشر ثقافة النشاط البدني في المجتمع.

أخبار ذات صلة
بوجاتشار يهدي «الإمارات للدراجات» لقب طواف روماندي 2026
شرطة دبي تُتوج الفائزين بسباق «فخورين بالإمارات»
الدراجات
سباق الدراجات
سباق الدراجات الهوائية
اتحاد الدراجات
آخر الأخبار
رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير الكويت في وفاة الشيخ عبدالله محمد الجابر الصباح
علوم الدار
رئيس الدولة ونائباه يعزون أمير الكويت في وفاة الشيخ عبدالله محمد الجابر الصباح
اليوم 19:55
هزاع بن زايد يزور مسلم بن حم العامري في منزله بمنطقة العين
علوم الدار
هزاع بن زايد يزور مسلم بن حم العامري في منزله بمنطقة العين
اليوم 22:11
مشاجرة بالأيدي في تدريبات ريال مدريد قبل الكلاسيكو أمام برشلونة
الرياضة
مشاجرة بالأيدي في تدريبات ريال مدريد قبل الكلاسيكو أمام برشلونة
اليوم 21:59
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: نحقق نتائج جيدة للغاية مع إيران
اليوم 21:50
تورك يتصدر سباق «فخورين بالإمارات» للدراجات
الرياضة
تورك يتصدر سباق «فخورين بالإمارات» للدراجات
اليوم 21:45
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©