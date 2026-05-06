تورك يتصدر سباق «فخورين بالإمارات» للدراجات



دبي (الاتحاد)

تصدّر اللاعب سعيد مروان من فريق «تورك» للدراجات الهوائية فئة الهواة «فردي عام» في سباق «فخورين بالإمارات» للطريق، لمسافة 60 كلم، الذي أُقيم في دبي بمشاركة أكثر من 200 دراج، ونظمته القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع اتحاد الدراجات الهوائية.

شهد السباق منافسة قوية بين المشاركين، وسط حضور لافت من فرق الهواة والمجتمع الرياضي، في واحدة من الفعاليات التي تعزز ثقافة ممارسة رياضة الدراجات الهوائية في الدولة.

وأكد زعل بن زعل، مدير فريق «تورك»، أن السباق جاء قوياً وشهد مستويات مميزة، معرباً عن سعادته بتحقيق المركز الأول، ومشيراً إلى أن النتائج الإيجابية التي يحققها الفريق هي ثمرة العمل الجماعي والالتزام المستمر من جميع الدراجين.

وأشاد بالدعم الذي يحظى به الفريق من الجهات الراعية، وفي مقدمتها شركتا «دبي للاستثمار» و«مجمع دبي للاستثمار»، إلى جانب «البراري للعقارات» و«أيرويكس سايكلنج» و«أوكلي»، مؤكداً أن هذا الدعم كان له أثر كبير في النجاحات المتواصلة التي يحققها الفريق.

ويُذكر أن فريق «تورك» يعد فريقاً مجتمعياً إماراتياً للهواة، تأسس عام 2015 على يد مجموعة من الشباب المواطنين من محبي رياضة الدراجات الهوائية، بهدف تشجيع ممارسة الرياضة ونشر ثقافة النشاط البدني في المجتمع.