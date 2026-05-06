«ناموس الفخر».. العين «زعيم الدوري» بـ «اللقب 15»

معتز الشامي (أبوظبي)

تُوِّج العين بطلاً لدوري أدنوك للمحترفين للمرة السادسة في عصر الاحتراف، والـ 15 في تاريخه، بعدما حسم اللقب رسمياً عقب فوزه على الشارقة بخماسية دون مقابل، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة، ويؤكد تفوقه الكامل على مدار الموسم.

ونجح «الزعيم» في حسم اللقب قبل جولتين من النهاية، ليكرر سيناريو التتويج المبكر للمرة السادسة في عصر الاحتراف، كما أنها المرة الثالثة التي يحسم فيها الدوري خارج مدينة العين، بعد موسمي 2014-2015 في أبوظبي، و2017-2018 في دبي.

ولم يكتفِ العين بالتتويج فقط، بل دوّن موسماً استثنائياً بالأرقام القياسية، بعدما أصبح أول فريق يصل إلى 24 مباراة متتالية دون خسارة في تاريخ دوري المحترفين، إلى جانب امتلاكه أطول سلسلة «لا هزيمة» في تاريخ البطولة بـ 32 مباراة متتالية.

كما شهد استاد الشارقة تتويج بطل الدوري للمرة الثالثة في تاريخ دوري المحترفين، بعد موسم 2009-2010 عندما فاز الوحدة على الشارقة بثلاثية، وموسم 2018-2019 عندما تفوق الشارقة على الوحدة بنتيجة 3-2.

وأكد العين بهذا التتويج عودته القوية إلى منصة البطولات المحلية، بعدما قدّم موسماً مثالياً جمع فيه بين الشخصية القوية والاستقرار الفني والأرقام التاريخية.