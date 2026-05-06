الاتحاد الإسباني يعاقب بيكيه بعد سنوات من اعتزاله!

مدريد (رويترز)
عاقب الاتحاد الإسباني لكرة القدم جيرارد بيكيه مدافع برشلونة السابق ومالك نادي أندورا، بمنعه من حضور ست مباريات للنادي المنافس في الدرجة الثانية، بعد انفعاله على الحكام الأسبوع الماضي. وقال الاتحاد الإسباني إنه منع بيكيه أيضاً من المشاركة في أي نشاط رسمي مرتبط بكرة القدم لمدة شهرين.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الحكم ألونسو دي إينا وولف كتب في تقريره بعد خسارة أندورا 1-صفر أمام ضيفه ألباسيتي يوم الجمعة، أن بيكيه صرخ في وجه الحكام بنبرة وعيد.
وتورط مسؤولون آخرون في النادي في الواقعة، بينهم فيران فيلاسيكا رئيس النادي وخاومي نوجيس المدير الرياضي.
وتقرر إيقاف فيلاسيكا أربعة أشهر. أما نوجيس فتلقى عقوبة الإيقاف ست مباريات ومنعه من المشاركة في أي نشاط رسمي مرتبط باللعبة لمدة شهرين. كما أمرت لجنة الانضباط بالاتحاد أندورا بإغلاق المقصورة الرئاسية ومناطق كبار الشخصيات لمدة مباراتين، وغرمته 1500.