الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
الاتحاد الإسباني يعاقب بيكيه بعد سنوات من اعتزاله!

6 مايو 2026 22:29

مدريد (رويترز)
عاقب الاتحاد الإسباني لكرة القدم جيرارد ​بيكيه مدافع برشلونة السابق ومالك نادي أندورا، بمنعه من حضور ست ⁠مباريات للنادي المنافس في الدرجة الثانية، بعد ​انفعاله ‌على الحكام الأسبوع الماضي. وقال ⁠الاتحاد ​الإسباني إنه منع بيكيه أيضاً من المشاركة في أي نشاط رسمي مرتبط بكرة ‌القدم لمدة شهرين.
وذكرت وسائل إعلام ‌إسبانية أن الحكم ألونسو دي إينا وولف كتب في تقريره ​بعد خسارة أندورا 1-صفر أمام ضيفه ألباسيتي يوم الجمعة، أن بيكيه صرخ في وجه الحكام بنبرة ‌وعيد.
وتورط مسؤولون آخرون ​في النادي في الواقعة، بينهم فيران فيلاسيكا رئيس النادي وخاومي نوجيس المدير الرياضي.
وتقرر ​إيقاف ‌فيلاسيكا ⁠أربعة ‌أشهر. أما ‌نوجيس فتلقى عقوبة الإيقاف ست مباريات ومنعه من ⁠المشاركة في أي نشاط رسمي ​مرتبط باللعبة لمدة شهرين. كما أمرت لجنة الانضباط بالاتحاد أندورا بإغلاق المقصورة الرئاسية ومناطق كبار الشخصيات لمدة مباراتين، وغرمته ​1500.

