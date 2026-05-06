الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
سهيل بن بطي: رياضات جديدة في الألعاب المدرسية والجامعية

6 مايو 2026 22:34

أبوظبي (وام)

أعلن الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية في وزارة الرياضة، رئيس اتحاد مؤسسات التعليم المدرسي والجامعي، إضافة رياضات جديدة إلى فعاليات الألعاب المدرسية والجامعية، بالتنسيق مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي.
وقال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، إن منافسات الألعاب المدرسية والجامعية، حققت نجاحاً كبيراً، ومشاركة لافتة على المستويات كافة، وأسهمت في اكتشاف المواهب الواعدة في الرياضات المختلفة، ما يعزز مؤشرات أهميتها في دعم جهود وزارة الرياضة، لتطويرها، والتوعية بقيمتها الكبيرة، لاسيما أن ممارسة الأنشطة الرياضية تنطوي على كثير من الفوائد المهمة لاستدامة الصحة، وجودة الحياة.
وأوضح أن التجاوب المميز من المدارس، وحرص أولياء الأمور على تشجيع أبنائهم للمشاركة في الفعاليات المدرسية والجامعية، يؤكد الأثر المستهدف على التطور الرياضي والمجتمعي، لاسيما أن الوزارة تنظر إلى الألعاب المدرسية بوصفها محوراً نوعياً لتطوير الرياضة في المدارس، وزيادة الشغف بها في البيئة التعليمية، لتأسيس أجيال تتميز باللياقة البدنية والمهارات الرياضية، خصوصاً أن تجربة الشطرنج الرقمي ضمن مبادرات الوزارة ماثلة أمام الجميع بمشاركة فاقت التوقعات لأكثر من 6 آلاف طالب وطالبة.

سهيل بن بطي
الرياضة المدرسية
الرياضة الجامعية
المواهب الوطنية
