الأربعاء 6 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
ريال مدريد يستعد لاستعادة مورينيو بالشرط الجزائي

6 مايو 2026 22:50

مدريد(د ب أ)
يخيم الغموض حول هوية المدرب الذي سيقود فريق ريال مدريد الإسباني في الموسم الجديد، وفي ظل استبعاد استمرار المدرب الحالي ألفارو أربيبلوا، فإن مرشح واحد يتصدر قائمة المدربين المحتملين لقيادة الفريق، وهو البرتغالي جوزيه مورينيو.
ويأتي الاهتمام المتجدد بين الإدارة والمدرب، وفقاً لعرض المدرب، لما سيكون بمثابة عودة لفريقه السابق بحسب ما ذكرت صحيفة "آس".
وتأتي التحركات بعد العرض لعودة المدرب إلى معقل الريال، ليُعد البطل السابق لدوري الأبطال مع بورتو وإنتر ميلان، المرشح الأبرز، لتنفيذ التغيير اللازم في غرفة لاعبي ريال مدريد، وهو ما يتضح مؤخرا في بعض التصريحات المُسربة.
ويدرك نادي بنفيكا جيداً التطورات المحيطة بمدربه. ولذلك، يرغب في بقاء مدربه الحالي ومواصلة المشروع الذي بدأ في سبتمبر الماضي، على الأقل لموسم آخر.
وباءت جميع المحاولات التي بذلها روي كوستا، الذي فاز بالانتخابات بفضل عودة المدرب إلى كرة القدم البرتغالية، وفريقه لتمديد العقد الحالي بين المدرب والنادي بالفشل. وفي الوقت الحالي، كل شيء معلق، لكن في لشبونة، بدأوا يدركون أن مستقبل بنفيكا لا يكمن مع مورينيو، وهو أمر كان لا يُتصور قبل أسابيع قليلة فقط.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "آس" أيضاً، فإن علاقة مورينيو الحالية مع بنفيكا ستُحسم بدفع قيمة الشرط الجزائي البالغ ثلاثة ملايين يورو في العقد، وهو ما يُعيد سيناريو العام الماضي مع تشابي ألونسو وباير ليفركوزن، وإن كان الشرط الجزائي في تلك الحالة قد وصل إلى ثمانية ملايين يورو.
وحتى الآن، لم يُصرح المدرب بأي اتصال مباشر مع إدارة ريال مدريد، لكن بنفيكا لا يُشاركه هذا الرأي، في السنوات الأخيرة.واتسم الحوار بين فلورنتينو بيريز والمدرب بطابع الصداقة.
والآن، تتمثل الخطوة التالية في مناقشة ما يبدو أن الطرفين يرغبانه في إعادة توحيد صفوفهما وعودة العلاقة بينهما إلى علاقة رئيس ومدرب.

