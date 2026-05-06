شباب الأهلي يخطف النصر في «الديربي المعنوي»

معتصم عبدالله (دبي)

حوّل شباب الأهلي تأخره أمام ضيفه النصر بهدف، إلى فوز معنوي 2-1، في «الديربي» الذي جمع الفريقين مساء اليوم على استاد راشد، ضمن ختام الجولة 24 من «دوري أدنوك للمحترفين».

وتقدم النصر أولاً عبر رامون ميريز في الدقيقة 28، قبل أن يدرك ماتيوس ليما التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 39، فيما منح يوري سيزار أصحاب الأرض هدف الفوز من ركلة جزاء في الدقيقة 90.

ورفع «الفرسان» رصيدهم إلى 56 نقطة في مركز الوصافة، في ليلة شهدت تتويج العين رسمياً بلقب الدوري بعد فوزه على الشارقة، فيما تجمد رصيد النصر عند 34 نقطة في المركز السادس.

ومثل الفوز الانتصار الـ18 لشباب الأهلي في تاريخ مواجهات الفريقين بـ «دوري المحترفين»، مقابل 5 انتصارات للنصر و11 حالة تعادل.

وجاء هدف النصر الأول بعد مجهود فردي مميز من رامون ميريز، الذي راوغ أكثر من لاعب قبل أن يسدد كرة أرضية في الزاوية البعيدة لمرمى حمد المقبالي.

ورد شباب الأهلي سريعاً، بعدما استغل ماتيوس ليما كرة أبعدها الحارس أحمد شمبيه داخل منطقة الجزاء، ليحولها برأسه داخل الشباك معلناً التعادل.

وقبل نهاية الشوط الأول، ألغى الحكم بدر بوجمهور هدفاً ثانياً لشباب الأهلي سجله ماتيوس ليما، بعد العودة إلى تقنية الفيديو بداعي ارتكاب خطأ على مدافع النصر.

وفي الشوط الثاني، واصل «الفرسان» ضغطهم حتى نجح يوري سيزار في حسم المواجهة بهدف من ركلة جزاء في الدقيقة 90، ليمنح فريقه فوزاً معنوياً في ليلة احتفاله بعيد ميلاده الخامس والعشرين.