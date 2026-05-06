«أبيض الناشئين» يستهل مشواره الآسيوي بنقطة أمام كوريا



معتصم عبدالله (دبي)

اكتفى منتخبنا الوطني للناشئين بحصد نقطة، بعدما فرّط في تقدمه أمام نظيره منتخب جمهورية كوريا، وتعادل معه 1-1، في المباراة التي أُقيمت مساء اليوم على ملعب الأبطال بمدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة في نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2026 المقامة في السعودية.

تقدم «أبيض الناشئين» في الشوط الأول عبر هدف بطي الجنيبي في الدقيقة الثامنة، قبل أن يدرك منتخب جمهورية كوريا التعادل في الرمق الأخير بوساطة آهن جووان في الدقيقة 88.

وشهدت المباراة الثانية ضمن المجموعة ذاتها فوز منتخب فيتنام على اليمن 1-0، ليتصدر الترتيب برصيد 3 نقاط، مقابل نقطة لكل من الإمارات وجمهورية كوريا، فيما بقي رصيد اليمن خالياً من النقاط.

وفاجأ «أبيض الناشئين» منافسه الكوري بهدف مبكر، بعدما سيطر بطي خميس الجنيبي على كرة عالية داخل منطقة الجزاء أرسلها عبدالرحمن العواني، ليتفوق على الحارس مون يونو ويسدد من زاوية ضيقة داخل الشباك.

وأهدر المنتخب فرصة تعزيز تقدمه في الدقيقة 65، بعدما سنحت فرصة انفراد مزدوج، إلا أن جايدن أديتيبا فضّل التسديد بدلاً من تمرير الكرة إلى سالم جمال، لتضيع فرصة محققة.

ودفع «الأبيض» ثمن الفرصة المهدرة في الدقائق الأخيرة، بعدما كثف منتخب جمهورية كوريا محاولاته الهجومية، لينجح آهن جووان في إدراك التعادل بالدقيقة 88، إثر تمريرة عرضية طويلة من تشوي، استقبلها بإتقان قبل أن يسدد كرة أرضية تجاوزت الحارس بنتلي إلى الشباك.

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم الأحد المقبل، حيث تلتقي فيتنام مع جمهورية كوريا، فيما يواجه منتخبنا نظيره اليمني.

ويتأهل أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، كما تضمن المنتخبات الثمانية المتأهلة حجز بطاقات العبور إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عاماً 2026 في قطر.