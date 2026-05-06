سوزا: أهنئ العين بلقب الدوري.. وفخور بشباب الأهلي

شباب الأهلي
6 مايو 2026 23:55

 
معتصم عبدالله (دبي)
قدّم البرتغالي باولو سوزا، مدرب شباب الأهلي، التهنئة إلى العين بعد تتويجه بلقب «دوري أدنوك للمحترفين»، مشيداً بالموسم الذي قدّمه «الزعيم»، وذلك عقب فوز فريقه أمام ضيفه النصر 2-1 في «الديربي» ضمن الجولة 24، والتي تزامنت مع حسم العين للقب بفوزه الكبير على الشارقة 5-0.
وقال سوزا في تصريحاته عقب المباراة: «أهنئ العين على موسمه الرائع، وعلى العمل الكبير الذي قام به واستحق من خلاله التتويج باللقب، كما أهنئ النصر على الروح التنافسية الكبيرة التي أظهرها، فقد قدّم مثالاً حقيقياً على قوة المنافسة في هذه المرحلة من الدوري».
وأضاف: «الديربي كان صعباً للغاية، والانتصار يعكس شخصية لاعبينا وقدرتهم على تجاوز الصعوبات، وإيجاد الحلول، والمحافظة على الروح التنافسية حتى النهاية».
وأكد مدرب «الفرسان» فخره بما قدمه فريقه خلال الموسم، قائلاً: «أهنئ لاعبي فريقي على العمل والالتزام والرغبة المستمرة في التطور، وقبل جولتين فقط من نهاية الموسم نجحنا في معادلة عدد الانتصارات الذي تحقق في الموسم الماضي، وهذا يمنحنا شعوراً كبيراً بالفخر».
واختتم سوزا تصريحاته بالتأكيد على رضاه عن العمل الذي قدمه الفريق والجهاز الفني طوال الموسم، وقال: «أنا فخور جداً بما قدمه اللاعبون والجهاز الفني، خصوصاً في ظل التحديات والصعوبات التي واجهناها، وما تحقق هذا الموسم يدعو للفخر، ليس فقط في هذه المباراة، بل على مستوى الموسم بأكمله».

