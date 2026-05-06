أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الأبيض» في المستوى الثاني بقرعة كأس آسيا 2027

المنتخب على أعتاب مرحلة جديدة مع اقتراب العودة للبطولات الرسمية (الاتحاد)
7 مايو 2026 02:45

معتز الشامي (أبوظبي)

تتجه الأنظار لقرعة النسخة التاسعة عشرة من كأس آسيا 2027، والتي تقام في الرياض مساء السبت القادم، وتُمثل درة بطولات القارة الصفراء، بمشاركة 24 منتخباً يتنافسون على اللقب.
ووفق آخر تصنيف للاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، فسيحلّ منتخبنا الوطني في المستوى الثاني للقرعة، مع كل من: قطر، العراق، الأردن، عُمان، وسوريا.

وقد حسم 23 منتخباً بطاقات التأهل إلى البطولة، بعد سلسلة طويلة من التصفيات استمرت ثلاثة أعوام، بينما سيُحسم المقعد الأخير بين لبنان واليمن، اللذين يلتقيان في الرابع من يونيو 2026 لتحديد المتأهل.
ووفق نظام القرعة المرتقبة، تقرر أن يتم توزيع المنتخبات المشاركة في البطولة على أربعة مستويات، يضم كلٌّ منها ستة منتخبات، وذلك وفقاً لأحدث تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي لكرة القدم بتاريخ الأول أبريل الماضي، وبعد ذلك، سيتم سحب المنتخبات إلى ست مجموعات، تضم كل واحدة أربعة منتخبات، من المجموعة الأولى إلى السادسة.
ولضمان خوض السعودية المباراة الافتتاحية، تم وضع الدولة المضيفة في المركز الأول ضمن المستوى الأول، وستكون أول من يتم سحبه. وجاءت المستويات على النحو التالي:
المستوى الأول «السعودية (التصنيف العالمي: 61)، اليابان (18)، إيران (21)، جمهورية كوريا (25)، أستراليا (27)، أوزبكستان (50)». 
والمستوى الثاني ضم، قطر (55)، العراق (57)، الأردن (63)، الإمارات (68)، عُمان (79)، سوريا (84). 
أما المستوى الثالث فضم، البحرين (91)، تايلاند (93)، الصين (94)، فلسطين (95)، فيتنام (99)، طاجيكستان (103). 
وفي المستوى الرابع حلّ كلٌّ من: قرغيزستان (107)، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (118)، إندونيسيا (122)، الكويت (134)، سنغافورة (147)، لبنان (108)/اليمن (149).

