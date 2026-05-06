سان جيرمان يطيح بايرن ميونيخ في الطريق إلى نهائي «الأبطال»

ميونيخ (رويترز)
تعادل باريس سان جيرمان حامل اللقب دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 1-1 مع مضيفه بايرن ميونيخ، ليحجز مقعده في نهائي البطولة للموسم الثاني على التوالي بفوزه 6-5 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في مواجهة مثيرة.
يواجه الفريق الفرنسي أرسنال في المباراة النهائية التي ستقام في 30 مايو الحالي في بودابست، بعد فوز النادي اللندني 1-صفر على أتليتيكو مدريد أمس الثلاثاء ليحسم فوزه 2-1 في مجموع المباراتين.
وبعد فوز سان جيرمان 5-4 في مباراة الذهاب المثيرة، بدأ الفريق المباراة بشكل مثالي عندما سجل عثمان ديمبلي، الذي سجل هدفين الأسبوع الماضي، هدفاً من تمريرة عرضية رائعة من خفيتشا كفاراتسخيليا في الدقيقة الثالثة.
وقضى الضيوف معظم المباراة في امتصاص ضغط بايرن، إذ كان صاحب الأرض بحاجة إلى هدفين لإدراك التعادل في نتيجة المواجهة واعتمدوا على الهجمات المرتدة.
ووجد باريس سان جيرمان مساحة أكبر في الشوط الثاني مع تزايد يأس الألمان، وكاد النادي الفرنسي أن يسجل عن طريق ديزريه دوي وكفاراتسخيليا في الدقائق الأخيرة من المباراة.
وسجل هاري كين هدف التعادل لبايرن ميونيخ في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن كان ذلك متأخراً للغاية لبطل الدوري الألماني.