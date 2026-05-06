الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
سان جيرمان يطيح بايرن ميونيخ في الطريق إلى نهائي «الأبطال»

7 مايو 2026 01:22

ميونيخ (رويترز)
تعادل باريس سان جيرمان حامل اللقب دوري ​أبطال أوروبا لكرة القدم 1-1 مع مضيفه بايرن ميونيخ، ليحجز مقعده في نهائي ⁠البطولة للموسم الثاني على التوالي بفوزه ​6-5 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة ​في ‌مواجهة مثيرة.
يواجه الفريق الفرنسي ⁠أرسنال ​في المباراة النهائية التي ستقام في 30 مايو الحالي في بودابست، بعد فوز النادي اللندني 1-صفر على ‌أتليتيكو مدريد أمس الثلاثاء ليحسم ‌فوزه 2-1 في مجموع المباراتين.
وبعد فوز سان جيرمان 5-4 في مباراة الذهاب المثيرة، ​بدأ الفريق المباراة بشكل مثالي عندما سجل عثمان ديمبلي، الذي سجل هدفين الأسبوع الماضي، هدفاً من تمريرة عرضية رائعة من خفيتشا كفاراتسخيليا في ‌الدقيقة الثالثة.
وقضى الضيوف ​معظم المباراة في امتصاص ضغط بايرن، إذ كان صاحب الأرض بحاجة إلى هدفين لإدراك التعادل في نتيجة ​المواجهة ‌واعتمدوا على ⁠الهجمات المرتدة.
ووجد ‌باريس سان جيرمان ‌مساحة أكبر في الشوط الثاني مع تزايد يأس الألمان، ⁠وكاد النادي الفرنسي أن يسجل عن ​طريق ديزريه دوي وكفاراتسخيليا في الدقائق الأخيرة من المباراة.
وسجل هاري كين هدف التعادل لبايرن ميونيخ في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن كان ذلك ​متأخراً للغاية لبطل الدوري الألماني. 

