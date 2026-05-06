مانشستر سيتي يحسم لقب الدوري الإنجليزي

برايتون(رويترز)
توج مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للسيدات للمرة الأولى منذ عشر سنوات، بعد أن تعادل أرسنال، منافسه المباشر، 1-1 أمام برايتون آند هوف ألبيون.
ويتصدر سيتي الترتيب برصيد 52 نقطة بعد خوض 21 من أصل 22 مباراة.
كان أرسنال بحاجة إلى الفوز في جميع مبارياته الأربع المتبقية ليحظى بفرصة لانتزاع الصدارة، لكنه تعادل مع برايتون.
وبعد خسارته في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليون، كان أرسنال أمام مهمة صعبة في مباراة الأربعاء ضد برايتون إذا أراد تهديد سيتي، لكنه تأخر في النتيجة عندما سجلت فوكا تسونودا هدفاً قبل نهاية الشوط الأول.
ونجحت لاعبة الوسط النرويجية فريدا مانوم في تقليص الفارق في الدقيقة 60، لكن ورغم الضغط المتأخر، لم يتمكن أرسنال من تسجيل هدف الفوز.