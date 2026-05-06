الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
مانشستر سيتي يحسم لقب الدوري الإنجليزي

7 مايو 2026 01:28

برايتون(رويترز)
توج مانشستر سيتي ​بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم للسيدات للمرة الأولى منذ ⁠عشر سنوات، بعد أن تعادل ​أرسنال، منافسه المباشر، 1-1 ​أمام ‌برايتون آند ⁠هوف ​ألبيون.
ويتصدر سيتي الترتيب برصيد 52 نقطة بعد خوض 21 ‌من أصل 22 مباراة.
كان أرسنال ‌بحاجة إلى الفوز في جميع مبارياته الأربع المتبقية ليحظى ​بفرصة لانتزاع الصدارة، لكنه تعادل مع برايتون.
وبعد خسارته في قبل نهائي دوري أبطال أوروبا ‌أمام ليون، كان أرسنال ​أمام مهمة صعبة في مباراة الأربعاء ضد برايتون إذا أراد تهديد ​سيتي، ‌لكنه ⁠تأخر ‌في النتيجة ‌عندما سجلت فوكا تسونودا هدفاً قبل نهاية ⁠الشوط الأول.
ونجحت لاعبة الوسط النرويجية ​فريدا مانوم في تقليص الفارق في الدقيقة 60، لكن ورغم الضغط المتأخر، لم يتمكن أرسنال ​من تسجيل هدف الفوز. 

