الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سلطان بن حمدان بن زايد: دعم هزاع بن زايد ورؤيته السديدة وراء تحقيق الإنجاز العيناوي

سلطان بن حمدان بن زايد: دعم هزاع بن زايد ورؤيته السديدة وراء تحقيق الإنجاز العيناوي
7 مايو 2026 02:46

العين (الاتحاد)

تقدم الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين، بالتهنئة إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، بمناسبة فوز نادي العين بلقب دوري أدنوك للمحترفين للموسم الرياضي 2025-2026، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي امتداداً لدعم سموه المتواصل ورؤيته السديدة.
وقال في بيان نشره الموقع الرسمي لنادي العين: «أهنئ جماهير النادي ولاعبي الفريق الأول، والأجهزة الفنية والطبية والإدارية، وجميع العاملين في نادي العين، وما تحقق هذا الموسم هو ثمرة العزيمة والإصرار منذ انطلاقته، إلى جانب روح العائلة الواحدة التي تميز منظومة العمل في النادي، والالتزام بالعمل اليومي بروح احترافية عالية لتحقيق الأهداف المنشودة».
وأضاف: «نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى جماهيرنا الوفية، التي كانت ولا تزال الداعم الأول للفريق، ووقفت إلى جانب اللاعبين في جميع الظروف، وكان لدعمها المستمر الأثر الكبير في تحقيق هذا الإنجاز، ونسأل الله التوفيق للفريق في الاستحقاقات القادمة ومواصلة مسيرة النجاحات».

أخبار ذات صلة
«شرطة أبوظبي» تحلق بشعار «فخورين بالإمارات» في سماء الوطن
سوزا: أهنئ العين بلقب الدوري.. وفخور بشباب الأهلي
سلطان بن حمدان بن زايد
هزاع بن زايد
العين
الزعيم
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
ممثل الإمارات يلقي كلمة الدولة خلال مناقشات اللجنتين الأولى والثانية لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية (من المصدر)
الأخبار العالمية
الإمارات: ضرورة تبني نهج شامل يعالج الملف النووي الإيراني وبرنامجها الصاروخي
7 مايو 2026
حاملة الطائرات «يو إس إس جورج إتش دبليو بوش» التي تشارك بفرض الحصار البحري الأميركي ضد إيران (من المصدر)
الأخبار العالمية
ترامب يهدد إيران بـ «تصعيد عسكري غير مسبوق»
7 مايو 2026
سفن تجارية في مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
رئيس المعهد الأوروبي للأمن والاستشراف لـ «الاتحاد»: تأمين مضيق هرمز مسؤولية دولية مشتركة
7 مايو 2026
سيدة سودانية داخل مخيم نزوح جنوب بورتسودان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الفرق الطبية في مرمى هجمات «سلطة بورتسودان»
7 مايو 2026
فلسطينيون يتلقون احتياجاتهم الطبية خلال اليوم الميداني (من المصدر)
الأخبار العالمية
يوم طبي إماراتي في مخيم القدس جنوب غزة
7 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©