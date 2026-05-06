سلطان بن حمدان بن زايد: دعم هزاع بن زايد ورؤيته السديدة وراء تحقيق الإنجاز العيناوي

العين (الاتحاد)



تقدم الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة نادي العين، بالتهنئة إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، بمناسبة فوز نادي العين بلقب دوري أدنوك للمحترفين للموسم الرياضي 2025-2026، مؤكداً أن هذا الإنجاز يأتي امتداداً لدعم سموه المتواصل ورؤيته السديدة.

وقال في بيان نشره الموقع الرسمي لنادي العين: «أهنئ جماهير النادي ولاعبي الفريق الأول، والأجهزة الفنية والطبية والإدارية، وجميع العاملين في نادي العين، وما تحقق هذا الموسم هو ثمرة العزيمة والإصرار منذ انطلاقته، إلى جانب روح العائلة الواحدة التي تميز منظومة العمل في النادي، والالتزام بالعمل اليومي بروح احترافية عالية لتحقيق الأهداف المنشودة».

وأضاف: «نتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى جماهيرنا الوفية، التي كانت ولا تزال الداعم الأول للفريق، ووقفت إلى جانب اللاعبين في جميع الظروف، وكان لدعمها المستمر الأثر الكبير في تحقيق هذا الإنجاز، ونسأل الله التوفيق للفريق في الاستحقاقات القادمة ومواصلة مسيرة النجاحات».