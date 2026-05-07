الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
«دبي للسلة» يفتتح مواجهات ربع نهائي «الأدرياتيكي» بالفوز على سبارتاك

7 مايو 2026 09:11

سراييفو (وام)
استهل فريق دبي لكرة السلة مشواره في الدور ربع النهائي من دوري رابطة كرة السلة الأدرياتيكي لموسم 2025-2026، بفوز كبير على فريق سبارتاك أوفيس شوز الصربي بنتيجة 102-74، في المباراة التي أقيمت بمدينة سراييفو.
وفرض فريق دبي لكرة السلة أفضليته على مجريات اللقاء منذ البداية، بعدما قدم أداءً قوياً على المستويين الدفاعي والهجومي، ونجح في توسيع الفارق تدريجياً خلال فترات المباراة.
وتألق دزانان موسى بتسجيله 31 نقطة، محققاً أعلى رصيد له في الموسم الحالي من البطولة، فيما قدم مفيوندو كابينجيلي أداءً مميزاً بإحرازه 16 نقطة مع 12 متابعة و5 تمريرات حاسمة.
وبهذه النتيجة، تقدم دبي لكرة السلة بنتيجة 1-0 في سلسلة الدور ربع النهائي، ليصبح بحاجة إلى فوز آخر من أجل التأهل إلى الدور نصف النهائي، علماً بأن المباراة الثانية ستقام يوم الأحد المقبل في مدينة سوبوتيتسا.

