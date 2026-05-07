إدارة خورفكان تبدأ مبكراً ترتيب أوراق الموسم المقبل

فيصل النقبي (خورفكان)

بدأت إدارة خورفكان التفكير بشكل مبكر في ملامح الموسم القادم، وذلك بعد نجاح الفريق في ضمان البقاء رسمياً ضمن منافسات دوري أدنوك للمحترفين، وابتعاده بصورة كبيرة عن حسابات الهبوط خلال الجولات الأخيرة من الموسم الحالي.

وتسعى الإدارة إلى استثمار حالة الاستقرار الفني والمعنوي التي يعيشها الفريق حالياً، من أجل إنهاء الموسم في مركز متقدم يمنح النادي صورة أفضل على مستوى الترتيب العام، إلى جانب منح الجهاز الفني مساحة أوسع لتقييم العناصر الحالية قبل الدخول في ترتيبات الموسم الجديد.

وبدأت التحركات الأولية داخل النادي لمناقشة احتياجات الفريق المستقبلية، سواء فيما يتعلق باللاعبين المواطنين أو الأجانب، إضافة إلى دراسة ملفات التجديد لبعض العناصر التي قدمت مستويات جيدة هذا الموسم، مع متابعة عدد من الأسماء المرشحة لدعم الفريق في عدة مراكز.

كما تعمل الإدارة على ترتيب أوضاع الفريق بصورة مبكرة، بهدف الدخول إلى الموسم المقبل بشكل أكثر استقرارًا وتنظيمًا، خاصة بعد التجربة الصعبة التي عاشها الفريق هذا الموسم في بعض الفترات، قبل أن ينجح في استعادة توازنه وتحقيق نتائج إيجابية ساعدته على تأمين بقائه بين الكبار.