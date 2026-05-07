الخميس 7 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أرسنال يقترب من إنهاء أطول فترة غياب عن منصات الأبطال

7 مايو 2026 09:45

معتز الشامي (أبوظبي)
تأهل أرسنال إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على أتلتيكو مدريد 1-0 على ملعب الإمارات، ليتأهل بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين. وبهذا، بات على أعتاب إنهاء أطول فترة غياب عن منصة التتويج في تاريخ البطولة الأوروبية.
وكانت مواجهة الإياب ضد أتلتيكو مدريد هي المباراة رقم 225 لأرسنال في كأس أوروبا ودوري أبطال أوروبا، وهما بطولتان لم يفز بهما الفريق قط.
وهذا هو أكبر عدد من المباريات التي خاضها فريق لم يفز بأي من هاتين البطولتين، لكن ستتاح لهم أخيراً فرصة إنهاء هذا الجفاف التهديفي على ملعب بوشكاش أرينا في 30 مايو الجاري.
وستقام المباراة النهائية في بودابست بعد مرور 20 عاماً تقريباً على نهائي دوري أبطال أوروبا الوحيد السابق لأرسنال، والذي خسره 2-1 أمام برشلونة على ملعب فرنسا. وهي أطول فترة بين نهائي كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا لفريق إنجليزي منذ ليفربول عام 2005 (أيضاً 20 عاماً).
ومن المصادفة، أنه إذا فاز آرسنال في النهاية في النهائي، فسيحل أتلتيكو مدريد محل أرسنال كأكثر فريق خاض مباريات في كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا دون الفوز باللقب (192 مباراة).
وكانت معظم مباريات أرسنال الـ 225 في كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا مخصصة لدوري الأبطال. منذ تغيير اسم البطولة الأوروبية عام 1992، خاض الجانرز 215 مباراة، أي أكثر بـ 61 مباراة من أي فريق آخر لم يفز باللقب (بنفيكا - 164 مباراة).
وبالطبع، لا يزال أمام أرسنال الكثير من العمل في منافسات هذا الموسم، وسينظر إليه الكثيرون على أنه الأقل حظا للفوز في النهائي، لكن النجاح في أوروبا غالباً ما يبنى على دفاعات قوية، ودفاع أرسنال يندرج ضمن هذه الفئة. ويمكن القول إنهم لم يكونوا في وضع أفضل من الآن للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا.

