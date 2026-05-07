سبيرز يعادل تمبروولفز ونيكس يجدد تفوقه على سيكسرز

نيويورك(أ ف ب)

أكرم سان أنتونيو سبيرز بقيادة عملاقه الفرنسي فيكتور ويمبانياما وفادة ضيفه مينيسوتا تمبروولفز، عندما تغلب عليه 133-95 وعادل سلسلة مواجهتهما في الدور الثاني من الأدوار الإقصائية من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، فيما حقق نيويورك نيكس فوزاً ثانياً توالياً على ضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 108-102، الأربعاء.

في المباراة الأولى، استعاد سبيرز، ثاني المنطقة الغربية، توازنه عقب خسارته المفاجئة على أرضه 102-104 في المباراة الأولى الاثنين، وأعاد تثبيت نفسه مرشحاً للتأهل بفوز كاسح هو الأعلى للفريق في الأدوار الإقصائية منذ عام 1983، ساهم فيه العملاق ويمبانياما (2.24 م) بشكل لافت بتسجيله 19 نقطة مع 15 متابعة وصدّتين.

كما ساعد أفضل مدافع هذا العام، أيضاً في حصر مينيسوتا عند 35 نقطة فقط في الشوط الأول، وهو أدنى رصيد للفريق في شوط واحد هذا الموسم، وبالتالي حسم أصحاب الأرض انتصارهم عمليا قبل الاستراحة.

واتسع الفارق البالغ 24 نقطة عند الاستراحة في الشوط الثاني وبلغ 47 نقطة، قبل أن يريح سان أنتونيو لاعبيه الأساسيين في المراحل الأخيرة.

وجاء هذا الأداء بعد أن اتهم مدرب مينيسوتا كريس فينش ويمبانياما بارتكاب مخالفات متكررة في صد الكرات، بتدخل غير قانوني على السلة في المباراة الأولى، التي سجل خلالها الفرنسي رقماً قياسياً في الأدوار الإقصائية بواقع 12 صدة.

ويلتقي الفريقان الجمعة والأحد في مينيابوليس في المباراتين الثالثة والرابعة، قبل أن يستضيف سبيرز الخامسة الثلاثاء المقبل، ثم يعود الفريقان إلى مينيسوتا في 15 مايو في حال دعت الضرورة إلى ذلك على غرار المباراة السابعة في سبيرز في 18 الحالي.

وفي نيويورك، قاد جايلن برونسون انتفاضة متأخرة لفريقه وساهم بفوز صعب في مواجهة متقاربة جداً أمام فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 108-102، متقدماً 2-0 في نصف نهائي المنطقة الشرقية.

وبعد أن مني بهزيمة ثقيلة في المباراة الأولى (98-137)، خاض سيكسرز اللقاء من دون نجمه جويل إمبيد، الذي استبعد بسبب الإصابة قبل ساعات من انطلاق المباراة. لكنه أظهر مقاومة أشد في ماديسون سكوير جاردن، في مباراة شهدت 25 تبادلاً للتقدم، وهو أعلى عدد في مباراة إقصائية منذ 11 عاماً، قبل أن يحسم نيكس الأمور في الدقائق الأخيرة.

وضمن أداء برونسون الحاسم، بما في ذلك تسجيله ثماني نقاط في الربع الأخير، الفوز، حيث كان نجم نيكس شريكاً في صدارة الهدافين في المباراة برصيد 26 نقطة مع نجم الضيوف تايريز ماكسي.